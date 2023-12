Die besten Junioren-Fechterinnen der Welt haben sich am Samstag in der Rottumhalle in Laupheim zum Wettkampf getroffen. Nach zwei hauchknappen Halbfinalkämpfen konnte sich die Ukrainerin Anna Maksymenko im Finale mit 15 zu 9 Treffern deutlich gegen die Italienerin Vittoria Siletti durchsetzen.

201 Sportlerinnen aus 31 Nationen waren zum Uhlmann-Cup angereist, um sich im Degenfechten zu messen. „Das ist internationales Topniveau“, betont Patrick Speder, Wettkampfmanager für Damendegen beim Deutschen Fechter-Bund (DFB). „Der Uhlmann-Cup ist ein Turnier, das eine große Wertigkeit hat“, fügt Andreas Müller hinzu, ebenfalls Wettkampfmanager beim DFB und beim Uhlmann-Cup seit vielen Jahren für die Moderation zuständig. Erwähnenswert findet Müller zudem, dass es acht Sportlerinnen aus acht Nationen ins Finale geschafft haben, jedoch ohne deutsche Beteiligung. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir wieder jemanden an die Spitze kriegen“, antwortet Patrick Speder auf die Frage, ob im kommenden Jahr mit deutschen Nachwuchsfechterinnen im Finale zu rechnen ist.

Knappe Halbfinalkämpfe

Für Michaela Joyce aus den USA, Anna Maksymenko aus der Ukraine, Vittoria Siletti aus Italien und Dorina Wimmer aus Ungarn geht es schließlich in den Halbfinalkämpfen um die ersten drei Plätze. Drei mal drei Minuten - so lange dauert ein Zweikampf im Degen-Fechten. Werden vor Ablauf der Zeit 15 Punkte erzielt, endet der Kampf schon früher. „Treff-Fläche ist der ganze Körper“, erklärt Moderator Andreas Müller. „Von den Fingerspitzen bis zu den Zehen.“

Im ersten Halbfinalkampf tritt die Italienerin Vittoria Siletti gegen die US-Amerikanerin Michaela Joyce an. Dabei drängt die größere Joyce ihre Gegnerin immer wieder an den hinteren Rand der Kampffläche. Dazu muss man wissen: Ein Verlassen der Kampffläche zählt als Treffer für die Gegnerin. Eine Herausforderung für Siletti ist auch, dass Joyce mit links fechtet. Die 19-jährige Italienerin lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und nutzt jede Chance, um einen Treffer zu erzielen. Mit 15 zu 14 kann sich Siletti letztlich gegen die Weltranglistenvierte aus den USA durchsetzen.

Ukrainerin hat im Finale die Nase vorne

Auch im zweiten Halbfinalkampf ist der Sieg bis zum Ende vollkommen offen. Während die Ungarin Dorina Wimmer das erste Drittel dominiert, punktet die Ukrainerin Anna Maksymenko vor allem im zweiten Drittel. Mit knappen 15 zu 14 kann Maksymenko den Kampf im dritten Drittel für sich entscheiden.

Deutlich überlegen zeigt sich Anna Maksymenko schließlich im Finale gegen Vittoria Siletti. Auffallend ist in diesem Duell vor allem die enorme Beinarbeit der 16-jährigen Ukrainerin, die sich schon in jungen Jahren und trotz des Kriegs in ihrem Heimatland auf den siebten Platz der Junioren-Weltrangliste gekämpft hat. Mit ihrem Erfolg in Laupheim kann sie nun einen Weltcup-Sieg vorweisen.

Organisatorin zufrieden

„Ich bin froh, dass wieder alles geklappt hat“, sagt Gabriele Brömel-Zubel, Abteilungsleiterin der Fechtabteilung des TSV Laup-heim und seit 25 Jahren Organisatorin des Uhlmann-Cups. Das sei nur möglich durch eine gute Zusammenarbeit der Vereinsmitglieder und die Unterstützung, die die Abteilung für die Ausrichtung des Turniers von unterschiedlicher Seite erhält. „Ohne Uhlmann Fechtsport würde es nicht gehen“, betont Brömel-Zubel mit Verweis auf die Fechtaussattung, die jedes Jahr von dem Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. Doch auch der Familie Uhlmann sowie Uhlmann Pac-Systeme sei die Fechtabteilung für ihr Sponsoring zu Dank verpflichtet sowie der Stadt Laup-heim, die für den Weltcup die Sporthallen zur Verfügung stellt. Elementar seien außerdem die Volksbank Laupheim-Illertal, die das Preisgeld für die Sportlerinnen finanziert, sowie die Sparkasse Biberach, die die Pokale für das Turnier bezahlt.

Zu einem gelungenen Weltcup zählen neben den jungen Fechterinnen und den Sponsoren zudem die Jazztanzgruppen „Pinacolada“ und „Maniac“ aus Äpfingen, die während des Finales für Showeinlagen zwischen den Kämpfen sorgen, während die Fechterinnen eine Verschnaufpause haben. „Die machen das richtig toll“, sagt Brömel-Zubel, die mit den Tanzgruppen seit Jahren für den Uhlmann-Cup zusammenarbeitet.

Acht Pokale werden vergeben

Acht gläserne Pokale, die eine Fechterin in 3-D-Optik zeigen, werden am Ende des Fechttages an die Nachwuchsfechterinnen übergeben. Der Fechtsport sei da noch etwas altmodisch und würde nicht nur die ersten drei Plätze ehren, erklärt Moderator Andreas Müller bei der Siegerehrung. Dazu bekommen die acht Fechterinnen ein Preisgeld zwischen 50 und 200 Euro.

Gabriele Brömel-Zubel hofft, dass es auch im kommenden Jahr wieder „En garde“ heißt beim Uhlmann-Cup. Noch sei nicht entschieden, ob die Laupheimer Fechtabteilung den Junioren-Weltcup im Damendegen auch im kommenden Jahr wieder ausrichten darf. „Aber ich gehe davon aus“, gibt sich Brömel-Zubel zuversichtlich.