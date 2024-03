Turmblasen der Stadtkapelle Laupheim am Ostersonntag

Ein zehnköpfiges Blästerensemble der Stadtkapelle Laupheim steigt am Ostersonntag, 31. März, um 8 Uhr wird auf den Glockenturm der Stadtpfarrkirche St. Petrus und Paulus in Laupheim und spielt zwischen dem Glockengeläut vor dem Gottesdienst österliche Choräle. Bei guter Wetterlage wird die Musik in ganz Laupheim zu hören sein, teilt die Stadtkapelle mit.

Damit knüpfen die Musikerinnen und Musiker an eine sehr lange Tradition an: Der erste belegbare Nachweis über das Turmblasen in Laupheim ist fast 155 Jahre alt. Zur Verkündung der Stadterhebung erstiegen am 22. August 1869 Bläser der Musikgesellschaft - der Vorläuferin der Stadtkapelle - den Kirchturm der Stadtpfarrkirche und ließen ihre Choräle erschallen. Damals durch die Luken im Turm, denn den heutigen Umgang gab es noch nicht.

Wurde früher auch an Weihnachten, Neujahr und Fronleichnam sowie zu vielen weltlichen Anlässen vom Turm geblasen, wird seit vielen Jahren „nur“ noch das Oster- und Pfingstfest auf diese Weise musikalisch eingeläutet.