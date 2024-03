Tür an Laupheimer Kirche beschädigt

Ein 20-Jähriger warf am Sonntag einen Stein gegen eine Kirchemntür in Laupheim und verursachte Schaden. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der 20-Jährige gegen 20 Uhr an der Kirche in der Laupheimer Innenstadt auf. Dort stand er zunächst unter dem Vordach. Der alkoholisierte Mann wurde von einer Zeugin angesprochen und gebeten, zu gehen. Dem kam er offenbar nur zögerlich nach und warf in einem unbeaufsichtigten Augenblick einen Stein gegen die Eingangstür. Die Zeugin konnte den lauten Knall im Innern der Kirche wahrnehmen. Sie schaute nach draußen und sah dabei eine Beschädigung an der Glasfüllung der Eingangstür. Die Zeugin verständige die Polizei. Die nahm die Ermittlungen auf, um dem Verursacher auf die Schliche zu kommen. Bei der Tat wurde der 20-Jährige von einer Überwachungskamera gefilmt. Schnell war der junge Mann ermittelt, denn er war den Beamten bereits bekannt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Der 20-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.