TSV startet in die erste Sonntagsrunde in diesem Jahr

Zur ersten Sonntagsrunde 2024 bietet die TSV-Wandergruppe eine Wanderung am Sonntag, 25. Februar, von Obersulmetingen über Untersulmetingen an. Der teilweise geteerte Weg ist eben und hat circa sieben Kilometer. Die reine Gehzeit beträgt etwa 1,5 Stunden.

Gestartet wird vom Mobi-Park aus in Richtung Obersulmetingen. Von hier aus geht es an der Riß entlang nach Untersulmetingen über den Nodenensee zum Mobi-Park zurück. Es werder Fahrgemeinschaften gebildet, Treff dafür ist am hinteren Parkplatz vom ehemaligen Krankenhaus um 13 Uhr.

Eine Einkehr in Laupheim ist geplant. Bei Starkregen fällt die Tour aus. Gäste sind willkommen. Anmeldung bis 24. Februar, 12 Uhr, unter Telefon 07392/9289011 (U.Götz, AB).