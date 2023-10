TSV Laupheim 1 kassiert erste Saisonniederlage

Die Jungen zwitschern besser, als die Alten singen können. So ähnlich lassen sich die Ergebnisse des TSV Laupheim, Abteilung Tischtennis, am vergangenen Wochenende zusammenfassen.

Die Jungen U14 konnten in der Bezirksliga mit einem 6:4-Erfolg gegen Steinhausen-Rottum erfolgreich ins Geschehen eingreifen (bester Einzelspieler hier: Konstantin Kopp mit zwei Einzelsiegen).

Bei den Mädchen U19 in der Kreisklasse A wurden am Samstag gleich zwei Spiele mit jeweils 5:2 gewonnen (gegen SV Stafflangen gegen VfB Gutenzell). In beiden Spielen war Tessa Skuthan mit zusammen vier Einzel- und zwei Doppelsiegen ungeschlagen erfolgreich und auch Ann-Kathrin Schmucker konnte ihre beiden Einzel gegen Gutenzell gewinnen.

Die erste Herrenmannschaft musste in der Landesklasse am letzten Samstag gegen den SV Baindt ihre erste Saison-Niederlage hinnehmen. Nachdem man in den Wochen zuvor den SV Amtzell II und Liebherr Ochsenhausen II noch knapp schlagen konnte (Stefan Staudenecker und Ralf Oelmaier jeweils mit zwei Einzelerfolgen) musste man gegen Baindt das Heimspiel mit 6:9 unglücklich abgeben. Bis zum Stande von 6:6 war noch alles möglich, zwei der letzten drei Spiele wurden dann aber äußerst knapp (11:13 im Entscheidungssatz) verloren und somit war die kleine Siegesserie gerissen, obwohl Ralf Oelmaier mit zwei Einzelsiegen und einem siegreichen Doppel sehr erfolgreich zu Werke ging. Auch wenn die erste Mannschaft ohne ihre reguläre Nummer 1 antreten musste, darf das keine Ausrede für die knappe Niederlage sein.

Die zweite Herrenmannschaft griff nun endlich auch ins Geschehen ein und konnte, obwohl sie zwei Spieler ersetzen musste, gleich mit einem 9:6-Sieg gegen Schwendi II erfolgreich sein. Das Glück (oder auch das Können) war auf der Seite der Laupheimer, denn beide „Ersatz“-Spieler (Josef Gretz und Albrecht Weida) konnten alle ihre vier Einzel gewinnen und zusammen mit Andreas Schmitt, sowie Edgar Ruppel (ebenfalls vier Einzelsiege) entscheidend zum Gesamterfolg beitragen.

Bei der dritten Herrenmannschaft geht das Auf und Ab weiter. Konnte in der letzten Woche noch Mettenberg II mit 9:1 klar besiegt werden, musste sie gegen Ummendorf mit einer 4:9-Niederlage von der Platte gehen. Natürlich hatte auch die Dritte zwei Leute nach oben abzugeben, aber diese Probleme dürften zurzeit wohl die meisten Teams in Süddeutschland haben. Die nachrückenden Spieler sind aber, zum Teil auch durch nicht ausgestandene körperliche Beeinträchtigungen, noch nicht regelmäßig in der Lage, den Verlust auszugleichen. Die drei Einzelsiege gingen an Johannes Starke (ebenfalls ein Doppelsieg) sowie an den zurückgeholten Alfred Proschka und an Lennard Heldt.