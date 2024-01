Trompetenmusik erklingt in St. Peter und Paul

Wie bereits in den vergangenen Jahren geben die „Biberacher Bachtrompeten“ ein Konzert mit Trompeten und Orgel in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul in Laupheim. Es findet am Sonntag, 21. Januar, um 18 Uhr, statt, wie das Ensemble ankündigt.

Dieses Mal werden Werke von Georg Friedrich Händel im Mittelpunkt stehen. Der stilistische Programmbogen spannt sich bis hin zur Gegenwart. So werden auch bekannte romantische Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Peter Cornelius zu hören sein. Zudem präsentieren die vier Musiker auch populäre Melodien aus dem Musical „Elisabeth“.

Seit 2005 musizieren „Die Biberacher Bachtrompeten“ in der Urbesetzung mit den Trompetern Michael Bischof, Timo Bossler und Hans Mohr. Alle drei sind vielseitige Musiker und als Lehrer für Trompete an städtischen Musikschulen in der Region beschäftigt. Zu ihnen gesellt sich die renommierte Kirchenmusikerin Elisabeth Behrens aus Kreuzlingen. Von ihr werden ebenso passende Orgelwerke zu hören sein.

Einen größeren Konzertteil werden die Musiker im Altarraum gestalten, wodurch sie für die Zuhörerinnen und Zuhörer weitere interessante Klangperspektiven des Kirchenraums eröffneten, kündigt das Ensemble an. Der Eintritt ist frei.