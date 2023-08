Treffen mit Josef Rief: Laupheimer Hausärzte kritisieren Notdienstreform

Die Ärzte Steffen Gauß und Lutz Weber haben sich in einem Brief an den CDU-Bundestagsabgeordneten Josef Rief gewandt. Rief hat die beiden daraufhin in ihrer Praxis in Laupheim besucht, um mit ihnen über die Reformvorschläge der Expertenkommission der Bundesregierung zu sprechen. In ihrer Kritik an den Plänen sind die drei sich einig.

(Foto: Wahlkreisbüro Josef Rief MdB )