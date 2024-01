Wie bundesweit angekündigt, wollen Landwirte am kommenden Montag, 8. Januar, gegen die Streichung von Steuervergünstigungen der Regierung demonstrieren. Auch im Kreis Biberach wollen die Landwirte ihrem Ärger Luft machen.

Geplant ist ein Traktoren-Konvoi, der um 9 Uhr am Jordanei in Biberach starten und gegen 11 Uhr in Laupheim auf dem Festplatz sein Ziel erreichen soll. Dort wird der Protest mit einer Demonstration enden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Laupheim.

Diese Regeln gibt es für den Protestzug

Gemeinsam mit dem Landratsamt des Kreis Biberachs sei kurzfristig eine Verfügung für den Protestzug, der zwischen 200 und 250 Traktoren umfassen soll, erarbeitet worden. Die Landwirte dürften nach ihrer Fahrt auf dem Festplatz verweilen und ihrem Anliegen mit Plakaten Nachdruck verleihen, sagt Rainer Ganser vom Amt für Öffentliche Ordnung auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Nicht zum ersten Mal werden Schlepper in einem Protestzug durch Laupheim rollen. Bereits 2019 machten die Landwirte ihrem Ärger in einem Traktoren-Konvoi Luft. (Foto: Christian Reichl )

Verkehrsteilnehmer sollten laut städtischer Mitteilung im Zeitraum zwischen neun und 13 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der B 30 Abfahrt Laupheim/Süd sowie der Weihertalstraße und Hasenstraße einstellen.

„Am Montag werden voraussichtlich überall Straßen belegt sein. Ich denke, jeder Landwirt wird mit seinem Traktor auf der Straße sein“, sagt Veranstaltungsleiterin Martina Magg-Riedesser, die Erste stellvertretende Vorsitzende des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen ist. Die Landwirte würden damit ein Zeichen setzen wollen, dass sie sich nicht alles von der Regierung gefallen lassen. „Wir hoffen dabei auf das Verständnis der Bevölkerung.“