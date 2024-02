Trainer Meiners verlängert beim HRW Laupheim

Positive Nachrichten für den Handball-Landesligisten HRW Laupheim: Trainer Tobias Meiners hat dem Verein seine Zusage gegeben, auch in der kommenden Saison für die Rot-Weißen an der Seitenlinie zu stehen.

Wichtiges Signal für die Zukunft

Für den Verein ist die Vertragsverlängerung ein wichtiges Signal für die Zukunft. „Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden und sind uns sicher, dass er der richtige Trainer ist, um uns wieder in die Erfolgsspur zu bringen“, so der HRW-Vorsitzende Vorsitzende Helge Stührmann.

Positive sportliche Entwicklungen seien schon zu erkennen, seit Meiners, der wenige Tage vor dem Saisonbeginn den überraschend frei gewordenen Trainerposten übernommen hatte, da sei. Durch den Einstieg ins Traineramt beim HRW kehrte der gebürtige Ehinger zu dem Verein zurück, bei dem er schon vor 15 Jahren als Spieler aktiv war.

„Die Arbeit mit der Mannschaft macht mir sehr viel Spaß und trotz der teilweise schwierigen Hinrunde sehe ich großes Potenzial“, sagt Meiners. „Es ist eine Entwicklung, die wir jetzt vorantreiben müssen und da genieße ich volle Unterstützung vom Verein. Auch perspektivisch glaube ich, dass die Zusammenarbeit mit Verein und Vorstand sehr gut harmoniert.“

Vertrag gilt unabhängig von der Ligazugehörigkeit

Das gegenseitige Vertrauen zeigt sich auch darin, dass der Vertrag unabhängig von der Liga gilt, in der der HRW in der nächsten Saison spielt, wie Helge Stührmann versichert. „Neben den sportlichen Entwicklungen im Spielbetrieb ist erfreulich, dass auch im Training nun schon fünf Nachwuchsspieler mittrainieren, um an die erste Mannschaft herangeführt zu werden und gleichzeitig die Trainingsintensität zu erhöhen“, so der HRW-Vorsitzende.

Schon in der laufenden Vorbereitung auf die Rückrunde liege der Fokus darauf, das maximale sportliche Potenzial der Mannschaft auszuschöpfen und das Team für die Zukunft aufzubauen.

Kommende Saison richtungsweisend

Im Hinblick auf die Zukunft der Mannschaft wird besonders die kommende Saison für den Verein richtungsweisend: Da sich zur Saison 2025/26 die Ligenstruktur in Baden-Württemberg ändert, wird die Platzierung in der nächsten Spielzeit darüber bestimmen, für welche Liga sich der HRW qualifizieren wird.

Derby am Sonntag

Zunächst gilt es für Trainer und Mannschaft jedoch, die guten Entwicklungen der laufenden Saison in Punkte umzumünzen und dadurch den Tabellenkeller der Landesliga zu verlassen. Die nächste Gelegenheit bietet sich für den derzeitigen Vorletzten, der aktuell bis zu drei Spiele weniger als die vor den Rot-Weißen stehenden Konkurrenten absolviert hat, am kommenden Sonntag. Dann gastiert der TV Gerhausen zum Derby in Laupheim (Anpfiff: 17 Uhr).