Wie die Polizei auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, besteht kein direkter Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem Tod des Mannes. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Mann an einer natürlichen Todesursache gestorben sei, sagt ein Polizeisprecher.

Der 74–Jährige war am Sonntag in einer Klinik verstorben. Die Polizei hatte die Ermittlungen aufgenommen, weil er am Tag zuvor in Laupheim mit seinem Auto beim Ausfahren aus der Tiefgarage eines Supermarktes mit dem Wagen eines 40–Jährigen zusammengestoßen war.

Bei dem leichten Unfall streiften sich beide Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme wurde nur Blechschaden festgestellt. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro, am Mercedes von etwa 3000 Euro.

Keiner der Fahrer wies Verletzungen auf oder machte die Beamten auf mögliche Beschwerden aufmerksam, so die Polizei.