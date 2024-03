Thomas Dörflinger zu Besuch im Museum

Der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger hat am Freitag vergangener Woche dem Museum zur Geschichte von Christen und Juden einen Besuch abgestattet, um die neue Dauerausstellung zu besichtigen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Ingo Bergmann und Museumsleiter Michael Niemetz erkundete er die Ausstellung und erhielt Einblicke in die konzeptionellen und inhaltlichen Besonderheiten sowie Neuerungen des Museums. Während des Rundgangs erläuterte Niemetz die Hintergründe der Ausstellungsstücke und die gemeinsame Geschichte der christlichen und jüdischen Gemeinden in Laupheim. Thomas Dörflinger (Mitte, Foto Stadt) zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt und Tiefe der Ausstellung.