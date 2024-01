TG Biberach landet im Derby Start-Ziel-Sieg

Die Handballer der TG Biberach sind im Bezirksliga-Derby ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben beim HRW Laupheim II souverän mit 31:13 gewonnen. Zum Start ins neue Handballjahr hatte die TG wenig Probleme mit der zweiten Mannschaft der Laupheimer und die Partie von Beginn an im Griff. Nach dem Sieg steht die TG zumindest für eine Woche wieder an der Tabellenspitze. Die HRW-Zweite belegt weiterhin den letzten Tabellenplatz.

Derbytime in der Handball-Bezirksliga der Männer. Leider - so würde es wohl jeder Handballfachmann sagen - spielen dabei nicht die beiden ersten Teams gegeneinander, sondern die zweite Mannschaft der Laupheimer gegen Biberachs Erste. Die Ausgangslage war klar: Die TG, angereist als Tabellenzweiter, hatte die Chance, mit einem Sieg ein Plätzchen höher zu klettern. Die Laupheimer rangierten auf dem letzten Platz - und so galt es für die Gäste vor allem, den Gegner nicht zu unterschätzen.

Von Beginn an wirkte die TG konzentriert und engagiert. Tore durch Mathis Streitlein, Bogdan Botezatu, Linus Meinhardt und erneut Streitlein sorgten für eine 4:1-Führung nach zehn gespielten Minuten. Sowohl in der Defensive als auch im Angriff waren die Biberacher das bessere Team, zeigten eine insgesamt starke Vorstellung und konnten sich so Tor um Tor absetzen. Zur Pause sogar bis auf 16:8.

Auch im zweiten Durchgang das gleiche Bild: Drei Laupheimer Treffern ließ Botezatu drei auf der anderen Seite folgen, ehe Florian Kärcher den 20. Treffer zum 20:10 setzen konnte. In den folgenden Minuten ließen die Biberacher nicht nach und brachten die gute Leistung und einen 31:13-Erfolg nach Hause.

Mit diesem Erfolg klettert die an der TSG Söflingen zumindest für eine Woche vorbei auf den ersten Tabellenplatz. Diesen gilt es nun in den kommenden Wochen zu verteidigen. Den Anfang will das Team von Trainer Markus Klemencic-Müller am Samstag um 19.30 Uhr im Heimspiel gegen den Tabellenzehnten TS Dornbirn machen. Die Laupheimer müssen am Samstag um 20.15 Uhr bei Spitzenteam TSG Söflingen II antreten.