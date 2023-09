TC DA Laupheim gewinnt Karl–Bölkow–Turnier

Nach dreijähriger Pause fand am Samstag, 9. September, eine Neuauflage des traditionsreichen Tennisturniers zwischen den drei befreundeten Vereinen des TC DA Laupheim, der TA FV Olympia Laupheim und des TC Baustetten statt. Bereits im Jahr 1999 hatte die Erstauflage des in Erinnerung an Karl–Bölkow ins Leben gerufenen Turniers stattgefunden.

In diesem Jahr hatte man sich im Vorfeld gemeinsam für einen neuen Modus zur Durchführung verständigt: Zum ersten Mal spielte man in vereinsübergreifenden Mannschaften in den Disziplinen Herrendoppel, Damendoppel und Mixed im Rahmen eines Bändelesturniers. Dabei wurden die Partien in fünf Runden á 45 Min. jeweils per Los neu bestimmt. Bei hervorragendem Wetter auf der Anlage des TC DA Laupheim kamen die Debütanten in den gemischten Teams ordentlich ins Schwitzen. Das freundschaftliche Miteinander stand dabei, neben aller sportlichen Ambitionen, im Vordergrund.

Nach Bilanzschluss am Ende des Tages hatten die Spielerinnen und Spieler des Gastgebers in diesem Jahr die Nase recht deutlich vorn und hatten sich die meisten Bändel erspielt. Die TA FV Olympia schloss hauchdünn vor dem Team des TC Baustetten ab. Die Siegerehrung führte Vorstand Hans–Jürgen Herzog (TC DA) durch und überreichte allen drei Teams ein flüssiges Präsent. Er bedankte sich bei allen Spielenden und Gästen für einen gelungenen Tag auf der Tennisanlage. Die Vorstände Werner Lehmann (TCB) und Christoph Liebmann (TA FV Olympia) bedankten sich für die Organisation.

Im nächsten Jahr soll Olympia Laupheim das Traditionsturnier ausrichten.