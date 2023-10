Einladende, flexibel nutzbare Räumlichkeiten, technisch gut ausgestattet, leicht erreichbar: Groß ist die Freude über das neue Domizil der Volkshochschule Laupheim in der König-Wilhelm-Straße 35. Mit einem Festakt und einem „Tag der offenen Tür“ wurde das Haus am Samstag offiziell seiner Bestimmung übergeben. Der Kursbetrieb läuft bereits seit September.

„Heute ist ein sehr guter Tag“, frohlockte Oberbürgermeister Ingo Bergmann. Im ehemaligen Postgebäude beim Stadtbahnhof könne die Volkshochschule viel mehr anbieten als bisher. Sein besonderer Dank galt der Familie Striebel, seit 2009 Eigentümerin des Anwesens. Sie hat es nach dem Umzug der Deutschen Post in die „Neue Welt“ saniert, VHS-gerecht gestaltet und langfristig an die Stadt Laupheim vermietet.

Lichtdurchflutete Räume

Aus Schalterhalle, Sortierzentrum und Paketlager sind lichtdurchflutete Räume für Kurse und andere Veranstaltungen geworden. „Wenn Striebels etwas machen, wird’s gescheit“, lobte Bergmann. Mit dem Gebäude König-Wilhelm-Straße 35 habe die Familie ein weiteres stadtbildprägendes Juwel poliert und für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht ‐ „da steckt Herzblut drin“. Ein Ort für lebenslanges Lernen sei entstanden; ein Treffpunkt, um den Diskurs zu pflegen, eine wichtige Übung „gerade in unserer Zeit“.

Tobias Diemer, Direktor des Volkshochschulverbands Baden-Württemberg, zeigte sich begeistert vom neuen Haus: „Es ist zukunftsweisend.“ Die VHS Laupheim habe sich stetig gut entwickelt und ihr Kursvolumen seit 1995 verdoppelt; in jüngerer Zeit profiliere sie sich als Vorreiterin bei der digitalen Bildung.

Gut angelegtes Geld

Investitionen in Bildung seien gut angelegtes Geld, betonte Professor Jens Winter, Prorektor an der Hochschule Biberach und im Beirat der VHS Laupheim, und hob eine Extra-Rendite hervor: Volkshochschulen stünden allen Bevölkerungsgruppen offen und böten Menschen unterschiedlichster Herkunft und Prägung Gelegenheit, sich zu begegnen und einander zuzuhören, sich mit anderen Sichtweisen auseinanderzusetzen, Wege neu zu denken, Antworten zu finden. Das sei wichtig im Bemühen, gegenzusteuern in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen und Krisen, als deren Folge die Gesellschaft zunehmend auseinanderdrifte, auch beim Wertekanon.

Seit 2007 habe die Post das Gebäude ausschließlich noch als Büro- und Logistikstandort genutzt, erläuterte Christian Striebel. Mit dem Einzug der VHS sei es wieder für Publikumsverkehr zugänglich und die Bildungseinrichtung könne neue Ideen und Veranstaltungsformate realisieren. „Das ist eine Lösung, bei der es eigentlich nur Gewinner gibt.“

VHS-Leiterin ist zufrieden

„Wir arbeiten seit drei Monaten im neuen Haus und finden es grandios“, resümierte die VHS-Leiterin Sabine Zolper. Die gewachsenen Kapazitäten wolle man unter anderem für größere Veranstaltungsformate nutzen. Auch möchte Zolper einen „Schwerpunkt Literatur“ aufbauen.

Architekt Werner Lehmann überreichte einen symbolischen Schlüssel und berichtete, wie binnen neun Monaten aus der alten, 1910 erbauten Post die neue VHS wurde, „ein Schmuckstück für Laupheim“. Insgesamt stünden nun weit über 1000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, darunter der Veranstaltungssaal im Erdgeschoss und ein hochwertiger Raum mit offenem Dachgebälk im ersten OG. Zum Festakt spielten die Violinisten Petr Hemmer und Melanie Bille von der städtischen Musikschule.

Umfangreiches Angebot

Am Nachmittag war Gelegenheit, die VHS am Stadtbahnhof bei Führungen zu erkunden. Für kleine und große Besucher war einiges geboten: Vorträge und Lesungen, Workshops mit dem „Kunstschalter Schemmerhofen“ und zum Programmieren eines Roboters, Schnuppertraining beim „Zirkus Artista“, spezialisiert auf Schul- und Ferienprojekte für Kinder und Jugendliche, Musik der Band „Nic Diamond & The Mellow Tunes“ und anderes mehr.