Tag der offenen Tür bei der VHS

Ab diesem Herbst wartet die neue Volkshochschule (VHS) am Stadtbahnhof sowohl mit einem umfangreichen und vielseitigen Programm, als auch mit einem neuen Standort auf. Wo zuvor in der König-Wilhelm-Straße 35 Briefe, Päckchen und Pakete bearbeitet wurden, stehen nun helle, freundliche und auf den neuesten technischen Stand gebrachte Räumlichkeiten der VHS zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 12.10.2023