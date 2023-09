SZ–Leser präsentieren ihre schönsten Urlaubsfotos

Von Laupheim in die Welt hinaus — und wieder zurück: Um auch den Daheimgebliebenen ein bisschen Urlaubsstimmung zu vermitteln, haben dieses Jahr wieder viele Leserinnen und Leser am Urlaubsfoto–Wettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ in Kooperation mit dem Reiseunternehmen Bottenschein teilgenommen. Hier eine Auswahl der Bilder.

1 von 47

Bis Sonntag, 10. September, kann man noch am Wettbewerb teilnehmen. Hierzu das Lieblingsbild vom diesjährigen Urlaub im JPG–Format an redaktion.laupheim@schwaebische.de schicken. Bitte Namen, Adresse, Telefonnummer und eine kurze Beschreibung beifügen, wo das Foto entstanden ist. Alle auf dem Foto abgebildeten Personen müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein.

Eine Jury wählt am Ende drei Gewinnerfotos aus. Die drei Erstplatzierten erhalten Reisegutscheine. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Einsendung eines Fotos mit der Veröffentlichung (mit Nennung von Namen und Wohnort) in der „Schwäbischen Zeitung“ und online auf schwaebische.de einverstanden.

Die Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG Drexler, Gessler mit allen konzernzugehörigen Firmen werden mit sofortiger Wirkung von allen denkbaren Ansprüchen freigestellt, die aus der Veröffentlichung des Fotos herrühren können. Datenschutz bei Schwäbisch Media: www.schwaebische.de/datenschutz