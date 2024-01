Die SZ-Laufgruppe startet am Sonntag, 17. März, in eine neue Runde. Das Angebot richtet sich an alle, die einen Halbmarathon meistern wollen. Mit einem professionellen Gruppentraining werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fit gemacht, um den „Run & Fun“-Halbmarathon am Sonntag, 16. Juni, in Tuttlingen zu bewältigen.

„Alle Teilnehmer der bisherigen SZ-Laufgruppen haben es geschafft, den Halbmarathon zu Ende zu laufen“, sagt Cheftrainer Alexander Schwarz beim Infoabend zur Laufgruppe in den Räumen der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal am Dienstagabend.

Vier Trainer trainieren mit den Läufern

Mit drei weiteren Trainern wird der 51-Jährige die Teilnehmerinnen und Teilnehmer betreuen. Schwarz ist selbst schon einige Marathons gelaufen und hat die SZ-Laufgruppe 2010 zusammen mit SZ-Redakteur Reiner Schick gegründet.

Der Übungszeitraum umfasst zwölf Wochen. In dieser Zeit finden drei Gruppentrainings pro Woche mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Zum Wochenstart steht dienstags immer Gymnastik und Kräftigungsübungen im Gretel-Bergmann-Stadion auf dem Trainingsplan. Am Freitag folgt dann ein flotter Lauf, während am Sonntag ein langer Lauf ansteht.

Des Weiteren bietet die Laufgruppe weitere Programmpunkte wie ein Laufseminar mit Videoanalyse, einen Vortrag der AOK zur Sporternährung sowie die „VIP-Shopping-Night“ in Harry’s Sport Shop, wo sich die Läuferinnen und Läufer mit einem zweiten Paar Sportschuhe eindecken können.

Spaß am Laufen steht im Vordergrund

„Es macht sehr viel Spaß“, berichtet Ina Eberhard. Sie hat 2019 zum ersten Mal an der SZ-Laufgruppe teilgenommen. „Vor dem Start der Gruppe habe ich gerade so zwei Kilometer geschafft.“ Als sie aber den Bericht in der Zeitung gelesen habe, dass die Gruppe Interessierte in drei Monaten zum Halbmarathon bringe, dachte sie: Das will ich sehen.

Ihr Ziel sei es zuerst gewesen, zehn Kilometer zu schaffen. Als sie dann aber im Vorfeld den Osterlauf in Öpfingen (Zehn-Kilometer-Strecke) mit Kollegen der Laufgruppe bewältigte, habe sie sich doch das Ziel gesetzt, den kompletten Halbmarathon zu bewältigen.

„Ich war eigentlich nie der Gruppenläufer.“ Harald Welte, Teilnehmer der SZ-Laufgruppe 2019

Für Eberhard stand aber nicht nur das Sportliche im Fokus: „Die Stimmung bei uns in der Gruppe war richtig gut.“ Im Anschluss an die SZ-Laufgruppe 2019 ist sie mit weiteren Teilnehmern nach Moskau geflogen, um dort am Stadtlauf teilzunehmen.

Vom gemeinschaftlichen Laufen schwärmt auch Harald Welte. „Ich war eigentlich nie der Gruppenläufer.“ Aber in der Gruppe habe man sich gegenseitig motiviert, auch wenn mal schlechtes Wetter war.

Systematisches Training der Gruppe zahlt sich aus

Auch aus sportlicher Sicht hat er von der Laufgruppe profitiert: „Ich war davor schon Läufer, aber einen Halbmarathon bin ich noch nie gelaufen.“ Durch das systematische Training habe er in drei Monaten eine Leistungssteigerung erfahren. Zudem habe er durch die Laufgruppe seinen Laufstil von Fersenlauf auf Ballenlauf umgestellt.

Das systematische Training ist auch für Gereon Moll, einem Besucher des Infoabends, der Grund, warum er an der Laufgruppe teilnehmen will. „Ich glaube, dass ich durch die verschiedenen Komponenten des Trainings meinen Laufstil verbessern kann.“ Auch freue er sich, gemeinsam in einer Gruppe zu trainieren, um sich zu motivieren.

Daten zur Anmeldung

Die Teilnahmegebühr für die SZ–Laufgruppe beträgt 99 Euro, Abonnenten der „Schwäbischen Zeitung“ zahlen zehn Euro weniger. Eine Anmeldung ist ab Freitag, 26. Januar, 18 Uhr, unter www.42komma2.de möglich bis eine Minute vor Mitternacht am Dienstag, 30. Januar.

Die Laufgruppe ist auf 70 Teilnehmer begrenzt. Startberechtigt sind alle Läuferinnen und Läufer ab 16 Jahren.