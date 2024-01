Für alle, die den guten Vorsatz, mehr Sport zu machen, in die Tat umsetzen möchten: Die Laufgruppe der „Schwäbischen Zeitung“ startet im neuen Jahr voll durch. Professionelle Trainer machen Leserinnen und Leser fit im Laufen. Trainingsziel ist die Teilnahme beim „run & fun-Halbmarathon“ am Sonntag, 16. Juni, in Tuttlingen.

Informationsabend am 23. Januar

Nachdem sich im vergangenen Sommer leider nicht ausreichend Menschen für die SZ-Laufgruppe angemeldet hatten, wagt die „Schwäbische Zeitung“ pünktlich zum Start des neuen Jahres einen neuen Anlauf.

Hierzu findet am Dienstag, 23. Januar, um 19 Uhr, ein Informationsabend in der Volksbank-Raiffeisenbank Laupheim-Illertal statt. An diesem wird Chefcoach Alexander Schwarz von den drei bisherigen SZ-Laufgruppen berichten. Auch durch Erfahrungsberichte ehemaliger Läuferinnen und Läufer sollen sich Interessierte ein Bild machen können. Im Anschluss ist Zeit für Fragen.

Die Teilnahme am Infoabend ist unverbindlich. Das Angebot richtet sich an Hobbyläufer, die einen Halbmarathon meistern wollen - aber auch Neulinge sind willkommen. In der SZ-Laufgruppe bereiten sich Läuferinnen und Läufer gemeinsam mit Alexander Schwarz und weiteren professionellen Trainern drei Monate lang auf den großen Lauf vor.

Trainingsstart ist am 17. März

Zudem gibt es weitere sportliche Schmankerl, eine Ernährungsberatung durch Kerstin Horvarth von der AOK und einen exklusiven Rabatt bei Harry’s Sport Shop, damit sich Läufer etwa mit neuen Laufschuhen eindecken können. Der Sportshop stellt auch jedem der Teilnehmer ein Laufshirt zur Verfügung.

Startberechtigt sind alle Läuferinnen und Läufer ab 16 Jahren. Der Trainingsstart ist voraussichtlich am Sonntag, 17. März. An diesem Termin werden die Trainingsgruppen eingeteilt. Die Teilnehmer sollen schrittweise fit für den Halbmarathon gemacht werden.

„Bei den bisherigen SZ-Laufgruppen haben es immer alle Teilnehmer geschafft, den Halbmarathon zu Ende zu laufen“, berichtete Alexander Schwarz beim letzten Infoabend. Schwarz hat schon einige Marathons bestritten und die SZ-Laufgruppe im Jahr 2010 mit SZ-Redakteur Reiner Schick aus der Taufe gehoben.

Die Teilnahmegebühr für die SZ-Laufgruppe beträgt 99 Euro, Abonnenten der „Schwäbischen Zeitung“ zahlen zehn Euro weniger. Für die unverbindliche Teilnahme am Informationsabend ist eine Anmeldung nötig per Mail an [email protected]