Vor einem Jahr ist Oberbürgermeister Ingo Bergmann in Laupheim gestartet. Sein erstes Amtsjahr war auch geprägt von multiplen Krisen. Wie die sich auf Laupheim ausgewirkt haben, wie er das erste Jahr seiner Amtszeit erlebt hat und welche Themen die Stadt aktuell umtreiben, verrät Bergmann im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Herr Bergmann, am heutigen Dienstag sind Sie seit einem Jahr im Amt. Haben sich bisher Ihre Erwartungen an das Amt erfüllt?

Die Frage ist ja, welche Erwartungen hat man an ein Amt, das man vorher nicht innehatte. Aber ja, die Erwartungen, die ich so hatte, haben sich erfüllt. Kein Tag gleicht dem andern. Es sind eine breite Menge an Themen und viele Begegnungen mit Menschen, Firmen, Vereinen — und immer wieder neue Herausforderungen. Eine Erkenntnis ist: Veränderungen anzustoßen, braucht Zeit. Ich wünsche mir, dass manches schneller geht. Aber die Basis ist gelegt, die Kennenlernphase neigt sich dem Ende zu und nun beginnt die Zeit der Veränderungen.

Ihr erstes Jahr war geprägt von multiplen Krisen: Krieg, Flüchtlinge, Energiekrise. Die Kommune und Sie mussten vor allem reagieren. Wie viel Raum bleibt denn da als OB, um zu gestalten?

Viel, denn man gestaltet ja auch Krisen und Herausforderungen. Das ist Teil des Jobs. Wir haben ziemlich schnell noch im August einen Verwaltungsstab zur Energiekrise eingerichtet. Dadurch gestaltet man aktiv die Herausforderungen. Für Traumschlösser ist in der Tat derzeit nicht die Zeit, aber es ist auch nicht mein Ansinnen.

Der letzte Haushalt war nicht geprägt von Traumschlössern. Dennoch hat das RP Tübingen den Haushaltsentwurf 2022 kassiert, zwölf Millionen mussten eingespart werden, darunter leiden auch einige Zukunftsprojekte.

Was den Haushalt angeht, ist es eine Entwicklung, die schon seit einigen Jahren andauert. Wir haben schon drei Mal die Gelbe Karte bekommen, jetzt war es Gelb–Rot. Das ist keine überraschende Entwicklung. Doch das Grundthema ist und bleibt, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben und in der Zukunft mit unseren Möglichkeiten verantwortungsbewusst umgehen müssen. Das heißt, dass wir laufende Projekte überdenken mussten. Das war die Hausaufgabe des RPs. Der nächste Haushalt wird zeigen, ob wir dem nachkommen können — mit einer Investitionsstrategie und einem Haushaltssicherungskonzept. Daran arbeiten wir gerade.

Wie sehr schmerzt es da, dass die Stadt die Kita Abenteuerland, in die bereits viel Aufwand und Geld geflossen ist, auf Eis legen musste?

Das schmerzt, ja, auf jeden Fall. Weil wir bis dahin Zeit, Geld und Personal investiert haben. Da macht man sich die Entscheidung nicht leicht. Letztlich gab es keine Wahl, als das Projekt auf Halde zu legen. Die Haushaltszahlen und die Aussagen des RPs waren da sehr eindeutig. Ich bin sehr froh, dass wir mit der Kita Radstraße und der Klinik hier eine Alternative haben, durch die wir mit einem weit geringeren Einsatz das Gleiche erreichen können. Das ist ein viel effizienterer Umgang mit Geld.

In der Kinderbetreuung ist die Personalnot groß, Öffnungszeiten müssen verkürzt werden. Wie kann es gelingen, dass die Stadt den Personalbedarf decken kann?

Der Fachkräftemangel ist für uns eine der gravierendsten Herausforderungen in der gesamten Verwaltung. Das betrifft die Kinderbetreuung, aber auch alle Teile der Verwaltung, wie zum Beispiel das Einwohnermeldeamt. Auch hier müssen wir unserem Auftrag nachkommen.

Wir müssen als Arbeitgeberin attraktiv werden. Bei den Erzieherinnen und Erziehern ist es kein Laupheimer Thema, sondern ein bundesweites. Ingo Bergmann

Wir wollen ja möglichst kurze Terminvergaben, sodass man schnell seinen Ausweis bekommt. Das war oft nicht möglich. Wir müssen als Arbeitgeberin attraktiv werden. Bei den Erzieherinnen und Erziehern ist es kein Laupheimer Thema, sondern ein bundesweites. Um hier voranzukommen, habe ich eine Task–Force zur Gewinnung von Fachkräften gegründet.

Sie haben die Investitionsstrategie angesprochen. Welche Projekte haben hier für Sie absolute Priorität?

Wir müssen auf jeden Fall in den Bestand investieren. Wir haben Sanierungsstau vielerorts. Wir müssen mehr mit dem arbeiten, was wir haben. Das ist sehr wichtig. Egal ob es Schulen sind oder andere Immobilien, da müssen wir ran! In Abstimmung zwischen Verwaltung und Gemeinderat werden die Strategie erstellt und die Prioritäten gemeinschaftlich gesetzt. Aber der Fokus ist klar: Ertüchtigung und Ausbau vor Neubau.

An Weihnachten schloss die Klinik. Die Sicherung der Gesundheitsversorgung stand für Sie im Herbst im Fokus, ein Arbeitskreis hat dazu getagt. Gibt es hier mittlerweile konkrete Ergebnisse, wie es mit der Gesundheitsversorgung weitergeht?

Ein wichtiges Ergebnis war, dass der Landkreis das Ärztehaus in der Eugen–Bolz–Straße saniert und über eine Million Euro investiert. Die Zukunft des Ärztehauses ist damit gesichert. Unter anderem wird eine leerstehende Etage zu einer zusätzlichen Praxis umgebaut. Laufend prüfen wir, ob weiterer Bedarf vonseiten der Ärzteschaft nach Räumlichkeiten besteht. Wenn ja, werden wir handeln.

Wie sieht es sonst aus mit dem Klinikareal? Ist mittlerweile klar, wie das ehemalige Krankenhaus genutzt werden soll? Ist der Kreis bereit zum Verkauf?

Die Entscheidung, ob die Stadt das Areal und Gebäude kauft beziehungsweise mietet, ist noch nicht getroffen. Wir lassen derzeit ein Raumprogramm über die künftige Nutzung erstellen. Die Planungen haben drei Säulen: modernes Dienstleistungszentrum der Stadt, Kinderbetreuung und Gesundheitsleistungen. Dafür muss das Gebäude umgebaut werden. Wir erwarten in den kommenden Wochen erste konkrete Aussagen des Planers über die Machbarkeit.

Auch zur Rathaussanierung gibt es einen Gemeinderatsbeschluss. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es hier recht ruhig. Auch hier haben Sie einen Arbeitskreis eingerichtet. Gibt es schon konkrete Ergebnisse?

Die Projekte Klinik und Rathaus hängen miteinander zusammen. Vor allem seit klar ist, dass es im Klinikgebäude eine Möglichkeit für eine administrative Nutzung gibt. Im Rathaus passieren tatsächlich derzeit einige Dinge. Der Sitzungssaal erhält ein Update in Sachen Datenschutz und Arbeitsschutz. Eine Schadstoffuntersuchung hat ebenfalls stattgefunden.

Wir müssen erst wissen, was findet wo statt und wie kann das funktionieren. Ingo Bergmann

Wir wollen auch hier verantwortungsvoll mit Geld umgehen und nicht sanieren und in Dinge investieren, die wir hinterher nicht wiederverwenden können. Darum machen wir eine Organisationsuntersuchung in Zusammenhang mit der Klinik und dem Rathaus: Wir müssen erst wissen, was findet wo statt und wie kann das funktionieren. Das ist aber ein längerer Prozess, das muss man deutlich sagen.

Im Kulturbereich planen Sie größere Veränderungen. Können Sie uns dazu schon etwas verraten?

Es gab ja einige Wechsel. Die habe ich mir zum Anlass genommen, mir die Struktur des Kulturbereichs anzusehen. Wir wollen hier schlagkräftiger werden, mehr Potenziale nutzen und den Zuschussbedarf reduzieren. Ich habe dazu die Einrichtung eines echten Kulturamts in Auftrag gegeben.

Bisher fristet das Kulturamt im Bürgermeisteramt ein Schattendasein mit einem niedrigen Stellenanteil. Bei dem reichen Kulturangebot in unserer Stadt braucht es eine echte Steuerung. Wichtig: Die Neustrukturierung muss kostenneutral erfolgen.

In unserem letzten Gespräch war eines der drängendsten Themen die Versorgung der Flüchtlinge. Sie und Landrat Mario Glaser wurden beim Besuch von Innenministerin Nancy Faeser ziemlich deutlich. Wie ist die Lage aktuell in Laupheim?

Unsere Strategie funktioniert nach wie vor sehr gut. Wir sind sehr dankbar, dass uns die Bevölkerung Wohnraum zur Verfügung stellt. Die dezentrale Unterbringung ist ein Erfolgsfaktor für die Integration und den sozialen Kitt der Gesellschaft. Noch benötigen wir keine Großeinrichtungen. Das ist ein Erfolg, andere Städte können das nicht. Was die Zukunft betrifft, haben ich und meine Bürgermeisterkollegen Fragezeichen.

Die Leistungskraft der Kommunen ist groß, aber endlich. Ingo Bergmann

Die Menschen kommen zu uns und wir als Kommunen sind beauftragt, sie aufzunehmen. Mit dem Landkreis wird viel getan, um die Menschen unterzubringen. Doch das Konzept zum Umgang mit einer stetigen Zuwanderung fehlt. Das macht mir Sorgen und da braucht es Antworten von höherer Ebene. Die Leistungskraft der Kommunen ist groß, aber endlich.

Stichwort Flüchtlinge und deren Versorgung: Ein großes Projekt, das Sie im Herbst angestoßen haben, war der Einstieg in den sozialen Wohnungsbau. Lässt dies die Haushaltslage künftig zu?

Wir wollen einen Wohnungsbau, der breit aufgestellt ist, sozial gemischt. Bei der Quartiersentwicklung sind wir in den vergangenen Monaten weitergekommen und im Herbst wollen wir einiges konkretisieren. Frage ist: Baut die Stadt selbst oder kann man das mit externen Partnern gestalten? Da sind wir am Ausloten, wie wir das unter den aktuellen Rahmenbedingungen umsetzen können.

Das Thema Mittelstraßensperrung am Samstag wird in der Stadt kontrovers diskutiert. Aus verschiedenen Richtungen wird „ein Konzept“ gefordert. Braucht es wegen acht Stunden tatsächlich die große Innenstadt–Bespaßung?

Das Thema ist größer als die Mittelstraße. Es ist ein Stadtentwicklungsprozess. Diesen haben wir mit dem Auftaktworkshop der Projektgruppe angestoßen. Beteiligt waren unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Einzelhandel und Organisationen. Es hat sich gezeigt: Es gibt aus der Bevölkerung den Wunsch, sich mehr einzubringen. Dem werde ich nachkommen und dem Thema Bürgerbeteiligung bei mir im Bürgermeisteramt künftig mehr Gewicht geben.

Wir wollen weg von emotionalen Entscheidungen, hin zu faktenbasierten. Ingo Bergmann

Mir ist wichtig zu betonen: Es ist eine Testphase. Ende des Jahres werden wir uns ehrlich anschauen: Was hat funktioniert und was nicht? Was braucht es, dass eine Belebung stattfindet? Wir wollen weg von emotionalen Entscheidungen, hin zu faktenbasierten. Es ist mir bewusst, dass eine Verkehrsberuhigung immer kontrovers ist. Ziel muss sein, dass die gesamte Stadt Laupheim profitiert. Positiv ist, dass wir zum ersten Mal regional den Einkaufs– und Wirtschaftsstandort bewerben.

Im Herbst geht es stramm in Richtung Kommunalwahl 2024. Glauben Sie, dass der Ton im Gemeinderat dann rauer wird?

Vorneweg: Der Ton und das Miteinander im vergangenen Jahr waren sehr gut. Es war ein offener Austausch, nicht immer einstimmig, aber konstruktiv. Das Wohl Laupheims stand für alle im Vordergrund. Das Klima untereinander hat sich sehr positiv entwickelt. Ich bin mir sicher, dass auch in den kommenden Monaten im Rat Laupheims Fortschritt im Mittelpunkt steht und das wird mir aus dem Rat zurückgespiegelt.