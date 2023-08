SVS–Coach Deiss fordert eine 180–Grad–Wende

Der SV Sulmetingen trifft im ersten Heimspiel der neuen Landesliga–Saison auf einen Aufsteiger. Zu Gast im Risstalstadion ist am Sonntag der TSV Harthausen/Scher (Anstoß: 15 Uhr). Beide Clubs sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet.

Viel fehlte bei Derbypleite

Der SV Sulmetingen verlor vor Wochenfrist das Derby beim Aufsteiger SV Ochsenhausen. „Die erste Halbzeit von uns war voll okay. In der zweiten Halbzeit hat gar nichts gestimmt, das Zweikampfverhalten und der Ehrgeiz nicht, auch die Abstände waren zu groß“, sagt SVS–Spielertrainer Jan Deiss.

Klare Ansage

Der Ärger über die Niederlage sei aber mittlerweile verraucht, der Fokus auf das erste Heimspiel gegen den TSV Harthausen/Scher gerichtet. „Da muss eine 180–Grad–Wende her“, macht Deiss deutlich. „Wir blicken zuversichtlich auf das Spiel und versuchen, das Maximale rauszuholen. Es ist das klare Ziel, daheim zu punkten.“

SVS ist gewarnt

Über den TSV Harthausen/Scher sei nicht viel bekannt. „André Eckstein war in der vergangenen Saison Trainer von Ostrach. Der TSV ist sicher auch nicht umsonst Meister in der Bezirksliga Zollern geworden, Qualität muss vorhanden sein. Wir sind gewarnt“, sagt der SVS–Spielertrainer. „Wichtig wird sein, dass wir unser Spiel durchziehen und das über 90 Minuten. Dann ist was Zählbares drin.“

So sieht die personelle Lage aus

Eine Veränderung in der Startelf im Vergleich zur Vorwoche wird es auf jeden Fall geben beim SV Sulmetingen, da Marco Hagel im Urlaub ist. Fraglich sind laut Deiss darüber hinaus Yannick Werz (Fingerbruch) und Florian Werz (Adduktorenprobleme).

Zurück in den Kader kehren derweil Thomas Stöferle und Fabian Gapp (beide nach Urlaub). „Eventuell wird auch Heiko Gumper zur Verfügung stehen“, so der SVS–Spielertrainer.