Der SV Sulmetingen empfängt in der Fußball-Landesliga den VfB Friedrichshafen (Anstoß: Sonntag, 14.30 Uhr). Der Gastgeber (10:23 Tore/4 Punkte) ist Tabellenletzter. Die Häfler (19:21 Tore/15 Punkte), die mit dem Saisonziel Platz unter den Top fünf in die Spielzeit gegangen waren, rangieren aktuell nur auf Rang zehn.

Das ist das Ziel bis zur Winterpause

Vor Wochenfrist trennte sich der SV Sulmetingen mit 0:0 vom Verbandsliga-Absteiger FC Wangen. „Der Punkt war super für die Moral. Es gab mal wieder lachende Gesichter. Die Mannschaft lebt, auch wenn momentan nicht alles zusammenläuft“, sagt SVS-Spielertrainer Jan Deiss. „Das Wichtigste war, dass die Leistung gestimmt hat. Darauf werden wir jetzt auch bis zum Winter den Fokus legen und die Tabellensituation weitestgehend ausblenden.“

Bis zur Winterpause sollen noch so viele Punkte wie möglich geholt werden, um weiter im Kampf um den Klassenerhalt mitmischen zu können. Ab jetzt fünf Punkte in den noch ausstehenden drei Spielen bis zur Winterpause ‐ das Spiel gegen Ochsenhausen am 2. Dezember soll in Abstimmung mit dem SVO ins nächste Jahr verlegt werden ‐ wären laut Deiss klasse.

Respekt vorm Gegner Friedrichshafen

Vor dem anstehenden Heimspiel erinnert sich der SVS-Spielertrainer gerne an das Ergebnis gegen den VfB Friedrichshafen im Juni dieses Jahres. Da landete Sulmetingen den höchsten Landesliga-Sieg in seiner Vereinsgeschichte und bezwang die Häfler zu Hause mit 5:1. „Davon darf man sich aber nicht blenden lassen. Der VfB war damals nicht komplett und hatte vermutlich schon mit der Saison abgeschlossen“, so Deiss. „Trotzdem nehmen wir aus dem Spiel mit, dass ein Sieg gegen Friedrichshafen möglich ist.“

Dass die Häfler aktuell nur auf Platz zehn angesiedelt sind, ist für den SVS-Spielertrainer nur eine Randnotiz. „Friedrichshafen ist deutlich stärker als es der Tabellenstand aussagt. Das ist eine spielstarke und technisch starke Truppe“, sagt der 30-Jährige. „Zudem gab es kürzlich einen Trainerwechsel. Ich erwarte einen hoch motivierten Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir sind klarer Außenseiter.“

So ist die Personallage beim Gastgeber

Priorität hat es laut Deiss am Sonntag, hinten wie gegen Wangen wieder zu null zu spielen. „Nach vorn wollen wir zielgerichteter agieren als letzte Woche und so zum Torerfolg kommen. Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen.“

Ausfallen werde neben den langzeitverletzten Florian Werz, Michael Stöferle und Manuel Werz auch Yannick Werz (privat verhindert). Fraglich sei Timo Herre (Leistenprobleme). Wieder zurück im Kader ist Max Maurer.