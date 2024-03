SV Sulmetingen will verlorenen Punkte gutmachen

Der SV Sulmetingen empfängt in der Fußball-Landesliga den TSV Straßberg (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr). Während der SVS vor Wochenfrist mit dem 3:0-Sieg beim TSV Harthausen/Scher den ersten Saisonerfolg einfuhr und auf den vorletzten Tabellenplatz kletterte, ist Straßberg im Jahr 2024 noch sieglos.

Ein Sieg für die Moral

„Der Sieg war extrem wichtig für die Moral der Mannschaft. Das hat auch im Verein nochmals Auftrieb gegeben, dass wir den Klassenerhalt noch schaffen können“, sagte SVS-Spielertrainer Jan Deiss rückblickend.

„Darauf lässt sich aufbauen, ebenso wie sportlich gesehen auf die zweite Halbzeit. Da hat die Mannschaft einfach eine klasse Leistung abgeliefert gegen Harthausen/Scher.“

Angeschlagener Gegner

Dass der kommende Gegner Straßberg momentan angeschlagen ist, sollte seiner Mannschaft Mut geben, so Deiss. „Schon in der Hinrunde war es eng. Da hätten wir ein Remis verdient gehabt, vor allem nach der Aufholjagd in der zweiten Halbzeit.“

Anfang September vergangenen Jahres hatte der SVS zunächst einen 1:3-Rückstand egalisiert, dann aber doch durch ein Gegentor in der Nachspielzeit mit 3:4 verloren. „Die verlorenen Punkte wollen wir jetzt gutmachen. Aufgrund der Tabellensituation muss ein Sieg her, das Ziel sind drei Punkte“, sagt der 30-Jährige.

Straßberg sei trotz allem nicht zu unterschätzen und der Favorit am Sonntag. „Der TSV hat mit Pietro Fiorenza für mich den besten Stürmer in der Landesliga. Er ist ein giftiger, aggressiver Spieler und immer für ein Tor gut“, so Deiss. Und auch sonst habe die Mannschaft Qualität.

So sieht die Personalsituation aus

„Für uns gilt es wieder alles abzurufen. Ganz wichtig wird sein, hinten gut zu stehen und Fiorenza möglichst aus dem Spiel zu nehmen“, erläutert der SVS-Spielertrainer. „Nach vorn ist Präsenz auf allen Positionen gefordert und viele Abschlussaktionen.“

Personell sehe es gut aus. Fehlen werden beim SVS neben den Langzeitverletzten (Florian Werz und Thomas Stöferle) auch Michael Stöferle, Timo Herre (Rotsperre) und Yannick Werz (privat verhindert). Heiko Gumper werde wieder dabei sein und sei in der Abwehr gesetzt, so Deiss.