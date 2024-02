SV Sulmetingen will für Spannung sorgen

Der SV Sulmetingen hat eine Hinrunde zum Vergessen hinter sich. Nach einer überragenden Premieren-Saison in der Landesliga fand das Team in diesem Jahr erst spät zurück zu seinen Tugenden. Und als die Leistungen wieder stimmten, standen vor allem Verletzungspech und fehlendes Spielglück dem ersten Saisonsieg im Weg. Als Schlusslicht und mit sechs Punkten Rückstand auf Platz zwölf geht der SVS ins neue Jahr.

Trotz der schwierigen Ausgangslage versprüht Spielertrainer Jan Deiss Zuversicht: „Wenn wir von Verletzungspech verschont bleiben, bin ich zuversichtlich, dass es noch ganz spannend werden kann.“ Die Grundlage für die angestrebte Aufholjagd sollen wie bei den vergangenen Erfolgen Einsatzbereitschaft und Ausdauer bilden. „Wir benötigen körperlich und von der Spieldynamik her ein hohes Niveau“, sagt Deiss, der sein Team diesbezüglich auf einem guten Weg sieht. Auch in der trainingsfreien Zeit haben die Spieler an ihrer Fitness gearbeitet. Als starkes Signal hebt Deiss hervor, dass sich in der Pause 18 Spieler zu einem intensiven Freizeitkick auf dem Sulmetinger Kunstrasenplatz trafen.

Um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern, trainieren erste und zweite Mannschaft gemeinsam. Die mannschaftliche Geschlossenheit soll auch ein intensives Trainingswochenende vom 16. bis 18. Februar in Sulmetingen festigen. Los geht es dann am Freitag mit einem Training und folgendem Mannschaftsabend. Am Samstag folgen zwei weitere Trainingseinheiten samt gemeinsamem Mittagessen und am Sonntagmorgen dann ein Test gegen Bezirksligist SV Schemmerhofen.

Eines der größten Probleme in der Hinrunde war der langfristige Ausfall zahlreicher Leistungsträger. Vor allem Säulen wie Kapitän Florian Werz oder Michael und Thomas Stöferle wurden schmerzlich vermisst. „Ich hoffe, dass Michi bald wieder auf seinem alten Niveau ist“, sagt Deiss. Thomas Stöferle unterzog sich einer Knieoperation. Doch auch hier hofft Deiss auf eine baldige Rückkehr. Weiterhin Geduld ist dagegen bei Florian Werz sowie Manuel Werz gefragt.

Doch Spielertrainer Deiss stehen nun auch zwei Neuzugänge zur Verfügung. Der 19-jährige Innenverteidiger Paulo Griebel wechselte bereits im vergangenen Jahr von der TSG Ehingen zum SVS und ist nun spielberechtigt. Zudem konnten die Sulmetinger den früheren Olympia-Keeper Julius Lense zu einem Comeback überzeugen. Der beruflich stark eingespannte 32-Jährige fungiert fortan als Back-up für Stammtorhüter Marco Pohl.

„Wir haben nichts zu verlieren und gehen hochmotiviert in die Rückrunde“, verspricht Deiss und versichert, dass jeder um die Ausgangslage wisse. Doch zunächst werde man die Tabelle ignorieren, sagt Deiss. Seit Dienstag arbeiten die Sulmetinger daran, dass sich bald wieder ein Blicks aufs Tableau lohnen wird.

