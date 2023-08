SV Sulmetingen will drinbleiben

Der SV Sulmetingen geht die Saison 2023/24 in der Fußball–Landesliga mit dem Ziel Klassenerhalt an. Am ersten Spieltag gastiert der SVS im Derby beim SV Ochsenhausen (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr).

Starke Saison 2022/23 als Aufsteiger

Als Aufsteiger spielte der SV Sulmetingen eine starke Saison 2022/23. Der Klassenerhalt wurde letztlich souverän erreicht. Als Tabellenachter hatte der SVS am Ende nur zwei Punkte Rückstand auf Platz drei. „Wir waren sehr zufrieden. Ich war auch extrem stolz darauf, was die Jungs geleistet haben. Es war eine sehr gute Saison“, sagt SVS–Spielertrainer Jan Deiss.

Erwartungen herunterschrauben

Für die neue Spielzeit müsse man die Erwartungen herunterschrauben. „Wir sind für die Gegner berechenbarer, müssen weiter mit jedem Punkt zufrieden sein und uns jeden Zähler erkämpfen“, so Deiss. „Das klare Ziel bleibt der Klassenerhalt. Der wird schwer genug. Die Liga ist diesmal stärker durch die Aufsteiger wie Mietingen oder Ochsenhausen sowie den Absteiger Wangen.“

Zu den härtesten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zählt der 30–Jährige die Aufsteiger und Heimenkirch. „Es wird auf jeden Fall eine spannende Saison“, so Deiss. „Wir haben absolut das Zeug für den Klassenerhalt, müssen allerdings in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen wie bisher.“

Deiss ist nicht zufrieden mit Vorbereitung

Mit der Vorbereitung ist der SVS–Spielertrainer rückblickend nicht zufrieden. „Die Urlaubszeit hat massiv Einfluss gehabt, viele Spieler haben vor allem in den letzten zwei Wochen gefehlt und werden somit wohl auch ein Ausdauerdefizit haben“, sagt Deiss und fügt hinzu: „Sehr gut mitgezogen haben Florian Werz und Oskar Ehe. Beide hatten die höchste Trainingsbeteiligung.“

Bei den Langzeitverletzten der Vorsaison ist die Lage unterschiedlich. Christoph Böhringer sei auf einem guten Weg und habe voll mittrainiert. Michael Stöferle habe teilweise wieder trainiert, bei ihm werde die Rückkehr noch dauern. Manuel Werz habe die Vorbereitung nicht vollständig mitmachen können, habe nur individuell gearbeitet. Zugang Dominik Martin sei zudem auch aus einer Verletzung gekommen und habe nur eingeschränkt trainiert. Bei der Generalprobe gegen die SG Öpfingen (1:1) bestritt Martin sein erstes Testspiel.

Zugänge sind gut integriert

Die Zugänge haben sich laut Deiss derweil alle insgesamt gut integriert, menschlich wie sportlich. „Alle sind definitiv eine Verstärkung für den Kader“, so der SVS–Spielertrainer. Julian Guther sei ein sehr laufstarker, erfahrener Mittelfeldakteur, ein gestandener Landesligaspieler. Martin sei ein schneller, abschlussstarker Mittelstürmer, den man noch fit bekommen müsse.

„Oskar Ehe ist ein Gewinner der Vorbereitung, hat einen sehr guten Fitnesslevel, ist zweikampf– und laufstark“, erläutert Deiss. Fabian Gapp sei ein junger Spieler mit viel Potenzial, ein Linksfuß, der sehr schnell und technisch sehr gut ausgebildet sei.

Derby zum Saisonauftakt

Das Derby gegen den SV Ochsenhausen zum Saisonstart findet der SVS–Spielertrainer klasse. „Es wird ein schweres Spiel. Ochsenhausen wird sicher alles in die Waagschale werfen. Es wir eine umkämpfte, spannende Partie“, sagt Deiss. „Einen Favoriten gibt es nicht, weil ja noch keiner weiß, wo er wirklich steht. Wir werden das Spiel mit Vollgas angehen. Ziel ist es, etwas Zählbares mitzunehmen und einen guten Start hinzulegen.“ Definitiv fehlen werden beim SV Sulmetingen urlaubsbedingt Fabio Dehler, Patrick Roth und Fabian Gapp.

SV Sulmetingen: Personelle Veränderungen im Überblick

Zugänge: Julian Guther, Dominik Martin (beide TSG Ehingen), Fabian Gapp (FV Olympia Laupheim, A–Jugend), Oskar Ehe (eigene A–Jugend).

Abgänge: Admir Causevic (Co–Spielertrainer FV Olympia Laupheim II), Ercan Tekin (tritt familiär bedingt kürzer), Christoph Werz (tritt familiär bedingt kürzer), Frank Frommann (Karriereende).

Trainer: Jan Deiss, Marcel Müller (Co–Trainer/beide 2. Saison).

Vorjahresplatzierung: 8.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Meisterschaftsfavorit: FC Wangen.