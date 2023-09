SV Sulmetingen will bei Aufsteiger die Kurve kriegen

Einen von 15 möglichen Punkten hat der SV Sulmetingen in dieser Saison lediglich eingefahren. Betrachtete man den jüngsten Auftritt bei der 2:4-Heimpleite, erinnerte nicht mehr viel an die Mannschaft, die in der vergangenen Saison famos aufspielte, die Gegner bis zum Schlusspfiff unter Stress setzte und am Ende mit Tabellenplatz acht belohnt wurde. Bei Aufsteiger SV Hohentengen unternimmt das Team am Sonntag den nächsten Anlauf, um die alten Tugenden zu reaktivieren. Anstoß im NMH-Göge-Stadion ist um 15 Uhr.

„Es gibt noch genug Punkte zu holen in der Hinrunde“, gibt SVS-Spielertrainer Jan Deiss sich trotz des Fehlstarts gelassen. Bei der Analyse der jüngsten Leistungen landete Deiss beim Thema Mentalität. Im Hinblick auf den vergangenen Sonntag, als Sulmetingen kurz nach der Pause erst in Führung ging und wenige Minuten später in Rückstand geriet, stellte er fest, dass sein Team „mental in ein Loch gefallen“ sei. Das zarte Aufbäumen in den Schlussminuten kam dann zu spät. Ein weiterer Ansatz ist die verloren gegangene defensive Stabilität. „Wir haben als Mannschaft festgestellt, dass wir hinten besser stehen müssen und wieder eine gute Grundordung brauchen“, sagt Deiss und kündigt für Sonntag Veränderungen an. Optimal läuft es auch offensiv noch nicht. Umso bitterer, dass in Hohentengen Neuzugang Dominik Martin fehlt, der vier der sechs SVS-Treffer erzielte.

Vier Tore hat auch Hohentengens bisher überragende Offensivkraft Lukas Stützle auf dem Konto. Der schnelle 28-Jährige bildet zusammen mit dem 36-jährigen Spielertrainer Fabian Beckert ein torgefährliches Gespann. Beide verfügen über Verbandsliga-bzw. Oberliga-Erfahrung und verdienen die volle Aufmerksamkeit der Sulmetinger Defensive.