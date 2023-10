SV Sulmetingen trifft auf formstarken Gegner

Der SV Sulmetingen wartet in der Fußball-Landesliga weiter auf den ersten Sieg. Den nächsten Anlauf nimmt das Tabellenschlusslicht am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr), dann empfängt der SVS im Rißtalstadion den TSV Heimenkirch.

Schritt in die richtige Richtung

Mit 1:1 trennte sich der SV Sulmetingen am vergangenen Sonntag auswärts vom SV Baindt. Dominik Martin besorgte dabei kurz vor Schluss den Ausgleich per Foulelfmeter und sicherte damit dem SVS den zweiten Punkt in dieser Saison.

„Es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben bis auf das Tor hinten nichts zugelassen, habe ich mir sagen lassen“, so SVS-Spielertrainer Jan Deiss, der selbst in der Vorwoche krank passen musste und von Co-Trainer Marcel Müller vertreten wurde.

Heimenkirch ist klarer Favorit

Der kommende Gegner Heimenkirch ist für Deiss am Sonntag der klare Favorit. „Es wird ein schweres Spiel. Heimenkirch ist momentan sehr formstark“, sagt der 30-Jährige. „Der TSV ist eine sehr kampfstarke Mannschaft, die es schafft, mit geringem Aufwand gute Ergebnisse zu erzielen wie das 5:1 gegen Straßberg letzte Woche. Das war schon ein Ausrufezeichen in der Liga. Der TSV ist im Kollektiv stark, quasi jeder kann Tore erzielen.“

Der Sieg gegen Straßberg bedeutete für den TSV das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage. Neun Punkte verbuchte Heimenkirch in diesem Zeitraum.

Klare Marschroute

Für das Heimspiel gibt Deiss eine klare Marschroute aus. „Uns sollte es gelingen, wieder eine positive Stimmung auf den Platz zu bringen und viel zu kommunizieren“, sagt der SVS-Spielertrainer.

„Wir müssen kompakt stehen, hinten wenig zulassen und wollen dann über ein schnelles Umschaltspiel zu Toren kommen. Ein Punkt wäre wieder eine gute Sache und auch hinten endlich mal wieder zu null zu spielen.“

Schlechte Voraussetzungen

Personell sehen die Voraussetzungen für die Partie gegen Heimenkirch laut Deiss schlecht aus. Albert Gashi (krank), Johann Wesinger (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Michael Stöferle (muskuläre Probleme), Timo Herre (Leistenprobleme) und der Langzeitverletzte Florian Werz fallen aus.

Fraglich ist darüber hinaus der Einsatz von Deiss (Grippe) selbst.