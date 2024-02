SV Sulmetingen sucht Deiss-Nachfolger

Spielertrainer Jan Deiss verlässt zum Saisonende den SV Sulmetingen. Der 30-Jährige wechselt vom aktuellen Tabellenletzten der Fußball-Landesliga zurück zum Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd und wird dort die Rolle als Co-Spielertrainer übernehmen. Einen Nachfolger für Deiss beim SVS gibt es noch nicht.

Das sind die Gründe für den Abschied

„Der organisatorische Aufwand als Spielertrainer ist sehr groß. Ich möchte künftig wieder mehr Zeit für die Familie haben“, begründet Jan Deiss seinen Wechsel zur neuen Saison und fügt hinzu: „An der Seite von Michael Bochtler möchte ich mich auch als Trainer weiterentwickeln. Er ist einer der besten Coaches in der Region.“

Bedauern beim SV Sulmetingen

Beim SV Sulmetingen findet man es sehr schade, dass Deiss den Verein verlassen wird. „Wir hätten gerne mit ihm verlängert. Seine Beweggründe akzeptieren wir aber natürlich. Wir sind bislang sehr zufrieden mit seiner Arbeit“, sagt Sulmetingens Sportlicher Leiter Patrick Roth.

„Was immer bleiben wird, ist, dass er uns in der Saison 2022/23 zum Klassenerhalt in der Landesliga geführt hat, mit einem herausragenden Ergebnis für einen Aufsteiger von 57 Punkten und Platz sieben.“ Dass es diese Saison bislang nicht zufriedenstellend laufe, liege sicher nicht nur an Deiss, sondern an der gesamten Mannschaft.

Deiss will sich bestmöglich verabschieden

„Nachdem die Entscheidung gefallen ist, ist der volle Fokus wieder auf den Klassenerhalt gerichtet.Wir wollen Jan den bestmöglichen Abschied bereiten“, so Roth. „Wenn der Abstieg nicht vermieden werden kann, dann werden wir auch so im Guten auseinandergehen.“

Auch Jan Deiss möchte sich bestmöglich verabschieden. „Die Arbeit beim SV Sulmetingen macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen ist einfach super“, sagt er. „Ich möchte den SVS als Landesligist verlassen und werde den Verein auch bei der Trainersuche unterstützen. Ich bin weiter optimistisch, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden.“ Das ist auch Roth: „Es sind ja nur sechs Punkte zum rettenden Ufer.“

So läuft die Vorbereitung

Die Vorbereitung läuft laut Deiss bisher sehr gut. „Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch und wir sind auch von Ausfällen weitestgehend verschont geblieben“, so der SVS-Spielertrainer. Zugang Paulo Griebel, der 19-jährige Innenverteidiger kam von der TSG Ehingen, habe sich sehr gut eingefügt und werde das Team auch sportlich weiterbringen.

Der zweite Zugang, Keeper Julius Lense (reaktiviert/zuletzt FC Illerkirchberg), sei als Back-up für Marco Pohl eingeplant. In den bisherigen Testspielen habe die Mannschaft gute Ansätze gezeigt. „Mit dem TSV Neu-Ulm, Tabellenerster der Bezirksliga Donau/Iller, wartet am Freitag nochmals ein echter Gradmesser“, erläutert Deiss.

Offenes Profil

Mit Blick auf die Trainersuche sagt Roth: „Wir befinden uns in Gesprächen.“ Das Profil für den Neuen sei offen, es könne wieder ein Spielertrainer werden oder auch nur ein Trainer.

„Der neue Coach muss einfach zur SVS-Philosophie passen“, verdeutlicht der Sportliche Leiter.