SV Sulmetingen muss im Kellerduell ran

Der SV Sulmetingen startet mit einem Auswärtsspiel in die Restrunde in der Fußball-Landesliga. Das noch sieglose Schlusslicht (14 Spiele/11:25 Tore/5 Punkte) gastiert am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) im Kellerduell beim Tabellen-14. TSV Harthausen/Scher (14 Spiele/11:26 Tore/9 Punkte). In der Hinrunde hatten sich beide Teams 0:0 getrennt.

Richtungsweisende Partie

„Die Partie ist richtungsweisend für uns“, sagt SVS-Spielertrainer Jan Deiss. „Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Das müssen wir gewinnen, um den Anschluss an die Nichtabstiegszone zu halten.“ Sulmetingens Rückstand auf Rang zwölf, den aktuell der SV Ochsenhausen belegt, beträgt sieben Punkte.

„Die Jungs sind topfit und heiß auf das Spiel“, so Deiss. Beim 2:2 im letzten Testspiel gegen den TSV Neu-Ulm, den Spitzenreiter der Bezirksliga Donau/Iller, seien sehr gute Ansätze zu sehen gewesen. „Wären uns da nicht zwei individuelle Fehler unterlaufen, dann hätten wir das Spiel gewonnen. In Halbzeit eins haben wir zudem zu viele Chancen vergeben.“

Deiss erwartet kampfbetontes und hitziges Spiel

Gegen Harthausen/Scher erwartet der 30-Jährige ein sehr kampfbetontes und hitziges Spiel. „Der Platz ist sehr klein und für Harthausen geht es auch um viel. Am Ende wird entscheidend sein, wer die bessere Fitness an den Tag legt“, sagt Deiss. Das sich der TSV in der Winterpause mit Matthias Endriss, Liam Allseits (beide FC Albstadt) und Akin Aktepe (SV Bronnen, löste als Spielertrainer André Eckstein ab) verstärkt hat, ist ihm nicht entgangen.

Endriss sei ein brandgefährlicher Stürmer. Aktepe, den Deiss noch aus dessen Zeit in Albstadt kennt, erwartet er wie beim FCA im Mittelfeldzentrum. Eines macht der SVS-Spielertrainer klar: „Wir wollen den ersten Saisonsieg einfahren.“

Gumper für Startelf eingeplant

Hinten zu null spielen, nach vorn eine saubere Spieleröffnung, ein gutes Passspiel und insgesamt eine gute Zweikampfpräsenz seien am Sonntag gefordert. „Wir wollen den Gegner früh unter Druck setzen“, so Deiss. „In der Offensive haben wir uns in der Vorbereitung deutlich weiterentwickelt. Wir haben neue Spielzüge einstudiert, die gilt es auf den Platz zu bringen, um mehr Torchancen zu kreieren.“

Personell sehe es insgesamt gut aus. Neben den langzeitverletzten Florian und Manuel Werz werden auch Timo Herre (Rotsperre) und Thomas Stöferle (nach Knie-OP wieder ins Training eingestiegen) fehlen. Heiko Gumper werde derweil dabei sein und in der Startelf stehen.