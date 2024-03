Der SV Sulmetingen ist wieder mittendrin im Rennen um den Klassenerhalt. Gegen den TSV Straßberg feierte der SVS einen hart erkämpften 2:0-Arbeitssieg und überstand dabei auch 25 Minuten in Unterzahl.

Mit einer kämpferisch starken und geschlossenen Mannschaftsleistung erarbeitete sich der SVS den zweiten Zu-Null-Sieg in Folge. Spielertrainer Jan Deiss sprach anschließend von einem verdienten Sieg und lobte vor allem das disziplinierte Defensivverhalten seiner Mannschaft. „Wir haben die langen Bälle und vor allem die Schnittstellenpässe auf Fiorenza sehr gut verteidigt“, sagte Deiss.

Straßberg verbuchte in der zehnten Minute nach einem Eckball zwar die erste Topchance. Der Schuss von Connor Hertrich sollte für lange Zeit aber die einzig nennenswerte Torchance der Gäste bleiben. In einem an Torraumszenen armen Spiel entscheidet die Effektivität über Sieg und Niederlage. Und hier hatte der SVS die Nase vorn. In der 23. Minute spielte Deiss Kapitän Frank Brehm an der Strafraumgrenze an. Der verlud seinen Gegenspieler Moritz Binder mit einer Körpertäuschung und dann Gästekeeper Christopher Kleiner mit einem Aufsetzer - erste Chance, erstes Tor. Zwei Minuten später fast das 2:0, als Brehm auf Max Maurer flankte, der jedoch im Rasen hängen blieb.

Ansonsten lieferten beide Teams viel Stückwerk. Das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab und viele Fouls führten immer wieder zu Unterbrechungen. Zur Pause brachte Deiss Dominik Martin für den mit Gelb vorbelasteten Manuel Pohl, um ein Unterzahlspiel zu vermeiden. Ausgerechnet Martin war es dann, der sich in der 63. Minute zu einem Schubser gegen Straßbergs Nico Heckendorf hinreißen ließ und die Rote Karte sah. Kurz vorher stand Martin bereits im Mittelpunkt, als er Heckendorf im gegnerischen Fünfer den Ball abluchste und ins Tor traf. Der an der gegenüberliegenden Seite stehende Assistent sah den Ball zum Unmut der Gastgeber jedoch im Toraus.

Sulmetingen ließ auch in Unterzahl kaum etwas zu und kam nach einem Konter sogar zum 2:0. Marco Hagel hatte den Ball zu Brehm gespielt und der zurück auf Hagel geflankt. Straßbergs Binder ging ungeschickt in den Zweikampf und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Heiko Gumper verwandelte den Strafstoß sicher - 2:0 (76.).

Straßberg warf nun alles nach vorn und kam noch zu einer guten Chance. Gumper warf sich jedoch erfolgreich in den Schuss von Erik Wizemann (86.). In der Schlussphase wurde es noch mal hektisch. Zunächst zog Gästespieler Binder die Notbremse gegen Marcel Miller, der nach einer starken Aktion freie Bahn gehabt hätte (88.). Später flog noch Pietro Fiorenza mit Gelb-Rot vom Platz. Ein arbeitsreicher Tag für Schiedsrichter Roman Braukmann, der neben den drei Platzverweisen noch zehn Gelbe Karten notieren durfte.

Der SVS verkürzte durch den Sieg den Rückstand zum rettenden Ufer auf vier Punkte und hat zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Nächsten Samstag geht’s zum Derby nach Laupheim.

SV Sulmetingen – TSV Straßberg 2:0 (1:0). SVS: Marco Pohl – Gapp, Gumper, Griebel, Dehler – Deiss (82. Gashi), Gumper, Maurer (78. Miller), Brehm – Ehe (70. Hagel), Manuel Pohl (46. Martin). Tore: 1:0 Frank Brehm (23.), 2:0 Heiko Gumper (76./FE). Bes. Vork.: Rot für Dominik Martin (63./Sulmetingen) und Moritz Binder (88./Straßberg); Gelb-Rot für Pietro Fiorenza (90.+5). SR: Roman Braukmann (Wangen). Z.: 175.