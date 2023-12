SV Sulmetingen glaubt noch an den Nichtabstieg

Nur fünf Punkte (11:25 Tore) nach 14 Spielen der Hinrunde schlagen für den SV Sulmetingen in der Fußball-Landesliga zur Winterpause zu Buche. Der SVS ist als einzige Mannschaft noch ohne Sieg und steht auf dem letzten Tabellenplatz. In der Vorsaison hatten die Sulmetinger als Aufsteiger noch für Furore gesorgt und zur Winterpause bereits 30 Zähler (30:31 Tore/nach 19 Spielen) auf dem Konto.

Enttäuschung ist extrem groß

„Die Enttäuschung ist extrem groß über den bisherigen Verlauf der Hinrunde. Wir haben mit deutlich mehr Punkten gerechnet. Der Kader ist ja im Vergleich zur Vorsaison qualitativ stärker geworden“, sagt Sulmetingens Sportlicher Leiter Patrick Roth. Für den 36-Jährigen sind mehrere Gründe ausschlaggebend für die magere Ausbeute.

„Wir hatten schon eine schlechte Vorbereitung. Dann kamen noch die Langzeitverletzungen von Leistungsträgern wie Kapitän Florian Werz und Thomas Stöferle dazu sowie weiteres Verletzungspech während der Runde. Das tut schon weh und das hat sich auch nicht kompensieren lassen“, so Roth. „Außerdem ist die Chancenverwertung bis dato mangelhaft.“

Trainer steht nicht zur Diskussion

Trotz der aktuellen Bilanz stehe Spielertrainer Jan Deiss nicht zur Diskussion. „Er genießt weiter volle Rückendeckung im Verein. Jan und auch Co-Trainer Marcel Müller machen eine sehr gute Arbeit“, sagt der Sportliche Leiter.

Der Glaube an den Klassenerhalt sei weiter da. „Stand jetzt sind es nur sechs Punkte Rückstand zum rettenden Ufer und das ist im Fußball nicht viel“, erläutert Roth. „Qualität im Kader ist auch genug da, wir müssen sie nur auf den Platz bringen.“

Personelle Veränderungen im Kader werde es Stand jetzt nicht geben. „Es hegt keiner Abwanderungsgedanken, die Chemie in der Mannschaft stimmt absolut. Nach Zugängen schauen wir uns aktiv nicht um, wir sind von der Qualität des Kaders absolut überzeugt“, sagt der Sportliche Leiter.

Klare Erwartungen

Der Trainingsauftakt ist für die letzte Januarwoche terminiert. Dann werde auch Thomas Stöferle (nach Knieverletzung) wieder dabei sein. Wann Florian Werz (Schambeinentzündung) zurückkehre, sei offen. „Die Verletzung ist hartnäckig. Er ist nach wie vor in Behandlung beim Physiotherapeuten“, so Roth.

Von den gesunden Spielern erwartet er, dass sie „in der Vorbereitung ordentlich Gas geben, sich da nochmals bewusst machen worum es geht und dann den Abstiegskampf zu 100 Prozent annehmen.“ Den Abstieg werden nach Ansicht des 36-Jährigen die Teams auf den letzten fünf Plätzen unter sich ausmachen.

Wichtiges Spiel zum Wiederauftakt

Erster Gegner des SV Sulmetingen nach der Winterpause wird am Sonntag, 10. März 2024 (Anstoß: 15 Uhr), auswärts der Tabellendrittletzte TSV Harthausen/Scher (14 Spiele/11:26 Tore/9 Punkte) sein. „Da muss ein Sieg her“, macht Roth deutlich.

An der Hallenkreismeisterschaft werden die Sulmetinger derweil wie in den vergangenen Jahren nicht teilnehmen. „Da ist uns die Verletzungsgefahr einfach zu groß“, so der Sportliche Leiter. „Die Runde geht absolut vor.“