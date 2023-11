SV Sulmetingen erwartet eine Herkulesaufgabe

Der SV Sulmetingen will am Sonntag die letzte Gelegenheit nutzen, um die Landesliga-Hinrunde nicht ohne Sieg abschließen zu müssen. Die Herausforderung könnte jedoch kaum größer sein: Mit dem Tabellendritten FV Ravensburg II ist eines der derzeit formstärksten Teams der Liga zu Gast. Ob die Partie am Sonntag um 14.30 Uhr im Rißtalstadion oder auf dem Kunstrasen am grasigen Weg in Laupheim angepfiffen wird, entscheidet sich kurzfristig.

Am vergangenen Samstag in Albstadt wusste Landesliga-Schlusslicht Sulmetingen erneut zu überzeugen, belohnte sich aber lediglich mit einem Remis. Nach der fünften Punkteteilung im 14. Saisonspiel beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer nunmehr sechs Zähler. Derzeit deutet sich in der Landesliga ein Fünfkampf im Tabellenkeller an. Die Nase vorn hat derzeit der SV Ochsenhausen, die vier Teams dahinter müssten Stand jetzt den Gang in die Bezirksliga antreten.

Die schlechteste Ausgangslage hat der SV Sulmetingen. Umso wertvoller wäre ein Sieg zum Jahresabschluss. SVS-Spielertrainer Jan Deiss weiß allerdings um die Schwere der Aufgabe: „Ich sehe Ravensburg deutlich stärker als im vergangenen Jahr. Das wird eine Herkulesaufgabe.“ Der neue Trainer Thomas Gadek habe offensichltich frischen Wind hereingebracht, so Deiss.

Respekt hat Deiss auch vor den namhaften Neuzugängen, die seit Saisonbeginn die traditionell junge Zweitvertretung verstärken und viel Erfahrung mitbrachten. Dazu zählt der 31-jährige Kapitän Marko Föger, der bereits auf zehn Treffer kommt. Doch auch seine Offensivpartner verfügen über großes Potenzial. Beim jüngsten 4:1-Sieg gegen Straßberg stürmte Föger an der Seite des 33-jährigen Martin Bleile und des 27-jährigen Dennis Blaser. Blaser wurde aus dem Oberliga-Kader in die U23 versetzt und bringt langjährige Erfahrung aus der Regionalliga Nordost mit. Gegen Straßberg traf er dreifach. Insgesamt schoss Ravensburg bereits 39 Treffer - Ligabestwert.

Es wartet also wieder eine Menge Arbeit auf die Defensive des SVS. Da mit Fabio Dehler (Bänderdehnung) und Timo Herre (rotgesperrt) zwei Abwehrspieler ausfallen, hofft Deiss auf den Einsatz von Heiko Gumper.