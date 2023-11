Die Feuerwehr hatte in der Nacht mit einem Brand zu kämpfen, der zunächst klein erschien, dann aber immer größer wurde.

In der Nähe des Berufschulzentrums Laupheim stand nach Angaben eines Polizeisprechers ein Auto in Flammen. Warum dieses gebrannt hat, ist unklar. Die Flammen griffen anschließend auf einen Carport über, was zu einer enormen Rauchentwicklung führte.

Da der Rauch so stark war und auch in Richtung Innenstadt zog, entschied sich die Leitstelle Biberach auch eine Warnmeldung über die NINA-App abzusetzen. Demnach sollten Bewohnerinnen und Bewohner in dem betroffenen Gebiet Fenster und Türen geschlossen halten, sowie Klimaanlagen deaktivieren.

Die integrierte Leitstelle Biberach warnt seit 5:39 Uhr die Anwohner in Laupheim vor den Rauchgasen. (Foto: Ralf Schöffmann )

Der Brand dehnte sich indes weiter aus und griff auch auf mehrere Holzhütten in der Nähe des Carports über, so der Sprecher weiter.

In der Nähe des Brandortes befindet sich auch eine Flüchtlingsunterkunft, die von dem Rauch eingehüllt wurde. Die 50 Bewohner wurden evakuiert und in der Sporthalle des angrenzenden Berufsschulzentrums untergebracht. Sieben Bewohner wurden mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung vom Rettungsdienst versorgt.

Bis in den Morgen war die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Aktuell kämpfen die Einsatzkräfte noch gegen letzte Glutnester, so der Sprecher gegenüber Schwäbische.de.

Eine genaue Schadensumme steht noch nicht fest. Erste Schätzungen der Polizei gehen von einem Betrag im unteren sechsstelligen Bereich aus.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird diese Meldung aktualisiert. Stand der Meldung 07:11 Uhr.