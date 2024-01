Stadtverwaltung sucht Verein oder Gruppe fürs Maibaumstellen

Das Maibaumstellen hat in den Laupheimer Ortsteilen und im Umland lange Tradition und jedes Jahr gibt es Wettbewerbe um den schönsten Baum. Bislang gab es keinen Maibaum auf den Marktplatz vor dem Rathaus - das soll sich nun ändern. Die Stadtverwaltung sucht daher einen Verein oder eine Gruppe, die diese Tradition nun auch in der Laupheimer Innenstadt aufleben lassen möchten. Vereine oder Gruppen, die Interesse daran haben, einen Maibaum zu stellen, zu gestalten und somit zur Verschönerung der Innenstadt beizutragen, können sich bei der Stadtverwaltung an Lena Glück unter Telefon 07392/704 140 oder per Mail [email protected] wenden.