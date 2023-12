Stadtbibliothek Laupheim ist in den Weihnachtsferien geöffnet

Die Laupheimer Stadtbibliothek ist in den Weihnachtsferien zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet. Nur von einschließlich Samstag, 23. Dezember bis Dienstag, 26. Dezember sowie am Samstag, 6. Januar (Feiertag Heilige Drei Könige) bleibt die Stadtbibliothek geschlossen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Das umfangreiche digitale Angebot über die Plattform „Onleihe Bodensee-Oberschwaben“ ist für alle interessant, die Bücher und Zeitschriften gern digital lesen. Rund um die Uhr können mit einem gültigen Bibliotheksausweis über die Onleihe-App doder über www.onleihe.de/bodensee-oberschwaben E-Books, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen heruntergeladen werden.

Die regulären Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Laupheim am Standort König-Wilhelm-Straße 7 sind wie folgt: am Dienstag und Mittwoch von 14 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 9.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, am Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr.