Stadtbibliothek lädt zum Vorlesen auf Englisch für Grundschüler ein

Die „Storytime - Vorlesen auf Englisch für Grundschüler“ findet wieder am Samstag, 13. Januar, um 10 Uhr in der Stadtbibliothek Laupheim statt. Rund 45 Minuten steht dann spielerisches Englischlernen auf dem Programm.

Ulrike Schanz liest in einfachem Englisch aus dem Bilderbuch „Shaggy Dog and the Terrible Itch“ vor. Das Buch handelt von Shaggy Dog, den es schrecklich juckt. Er kratzt und kratzt, aber es will nicht aufhören. Er bittet um Hilfe bis er im Pudelsalon landet...

Die „Storytime“ bietet einen spielerischen Einstieg in die englische Sprache und ist geeignet für Grundschüler ab der 3. Klasse. Die Veranstaltung wird von Ulrike Schanz nach dem muttersprachlichen Prinzip gestaltet: Sie übersetzt die Begriffe nicht ins Deutsche, sondern veranschaulicht die Geschichte mit Requisiten oder mit ihrer Mimik und Gestik. Die Kinder begreifen die Geschichte als Ganzes und erleben die fremde Sprache im Zusammenhang, auch wenn sie nicht jedes Wort verstehen. Anschließend wird noch gemeinsam gebastelt.

[email protected]