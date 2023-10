Stadt und Kinderschutzbund veranstalten Bastelnachmittag für Kinder

Die Stadtverwaltung Laupheim und der Kinderschutzbund bieten einen Bastelnachmittag für Kinder am Donnerstag, 9. November, 14 bis 16 Uhrk im Begegnungscafé in der Mittelstraße 49 an. Die Veranstaltung richtet sich an Sechs- bis Zehnjährige, teilt die Stadt mit. Der Bastelnachmittag steht im Zeichen von Herbstmotiven. Unter Anleitung der Pädagoginnen Christa Merath und Susanna Geist vom Kinderschutzbund haben die jungen Teilnehmer die Möglichkeit, ihre kreativen Fähigkeiten zu entfalten und Kunstwerke zu erschaffen. Damit die kleinen Bastler ohne Einschränkungen ihre künstlerische Ader ausleben können, wird empfohlen, Kleidung zu tragen, die schmutzig werden darf.

Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich speziell an Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine rechtzeitige Anmeldung notwendig. Eltern können sich bis Mittwoch, 8. November, bei Filiz Cakir von der Stadt Laupheim telefonisch unter 07392/704 219 oder per Mail an [email protected] registrieren lassen.