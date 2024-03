In finanziell klammen Zeiten ist jeder Euro ein Segen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stand ein erfreulicher Punkt auf der Tagesordnung: Das Gremium hatte über die Annahme von Spenden und Sponsorings abzustimmen, was vom Rat einstimmig beschlossen wurde.

OB und Gemeinderat danken den Spendern

Zwischen dem 25. Oktober vergangenen Jahres und dem 25. Januar 2024 haben die Stadt Zuwendungen in Höhe von insgesamt 18.400 Euro erreicht, erklärte Oberbürgermeister Ingo Bergmann. „Mein persönlicher Dank geht an alle Spenderinnen und Spender.“ Die 18.400 Euro setzen sich aus einer Vielzahl an Spenden zusammen, „über die wir sehr dankbar sind“, so Bergmann. Denn auch kleinere Summen könnten an der passenden Stelle einiges bewirken.

Dem Dank des Oberbürgermeisters schlossen sich auch die Vertreter der Fraktionen mit Beifall an. Karin Meyer-Barthold (Freie Wähler) verwies zudem darauf, dass zwar klar sei, dass die Spender anonym blieben, „aber dass die Summe öffentlich wird, wäre doch wichtig“.