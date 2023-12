Stadt gibt Tipps zum Umgang mit Feuerwerkskörpern

Auch an Silvester 2023 wird das neue Jahr mit Böllern und Raketen begrüßt. Damit das Silvesterfeuerwerk ein schönes Erlebnis bleibt und nicht mit Verletzungen, Verbrennungen oder Bränden endet, bittet das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Laupheim darum, die Vorschriften für den Verkauf und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu beachten.

Da der 31. Dezember 2023 ein Sonntag ist, ist der Verkauf von Feuerwerk bereits ab Donnerstag, 28. Dezember erlaubt. Es sollten nur zugelassene Böller und Raketen mit der BAM-Zulassung der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung oder dem CE-Zeichen erworben werden. Raketen und Böller der Kategorie 2 dürfen nur an volljährige Personen abgegeben und nur von diesen abgebrannt werden. Verkauf und Abgabe an Jugendliche sind auch untersagt, wenn eine schriftliche Vollmacht der Eltern vorliegt. Die gekauften Feuerwerkskörper sollten an einem für Kinder nicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden.

Gezündet werden dürfen Silvesterfeuerwerkskörper nur am 31. Dezember und 1. Januar. Raketen sollten immer von einem sicheren Platz gestartet werden. Als Abschussrampen eignen sich etwa in Getränkekästen gestellte leere Flaschen. Bäume, Oberleitungen, Tankstellen, Dachvorsprünge oder leicht entzündliche Gegenstände dürfen nicht in der Nähe sein. Raketen und Böller dürfen nie in geschlossenen Räumen angezündet werden. Da Raketen und Böller die Brandgefahr erhöhen und erheblichen Lärm verursachen, dürfen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern keine Feuerwerkskörper gezündet werden.

Das Verschießen von pyrotechnischer Munition aus erlaubten Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen ist vom eigenen eingezäunten Grundstück aus ohne waffenrechtliche Erlaubnis nur zulässig, wenn es den Vorgaben der Verwendungssicherheit entspricht. Dabei muss senkrecht nach oben geschossen werden und es dürfen keine leicht brennbaren Objekte in der Nähe sein.

Weitere Infos zum sicheren Umgang mit Silvesterfeuerwerk findet man auf der Homepage des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.