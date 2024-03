Spielenachmittag in der Mensa Rabenstraße

Die städtische Jugendarbeit veranstaltet wieder in Kooperation mit Spielwaren Schaich den Spielenachmittag in der Schulmensa der Friedrich-Uhlmann-Schule (Rabenstraße). Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Unter dem Motto „Laupheim spielt“ wird am Samstag, 13. April, von 14 bis 17 Uhr nicht nur gewürfelt. Spielbegeisterte aller Altersklassen finden hier das Richtige für sich: So können an verschiedenen Tischen nicht nur die neuesten Entwicklungen ausprobiert und gelernt werden, sondern auch altbewährte Klassiker warten darauf, nostalgische Erinnerungen zu wecken. Für die ganz kleinen Gäste gibt es eine extra Spiel- und Bauecke. Um möglichst lange beim Spielemarathon durchzuhalten, sorgen Viertklässler der Anna-von Freyberg-Grundschule für das leibliche Wohl. Der Eintritt ist frei.