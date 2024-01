Spieleabend im Begegnungscafé der Stadt Laupheim

Die Stadtverwaltung Laupheim bietet einen Spieleabend im Begegnungscafé am Donnerstag, 1. Februar, von 18 bis 22 Uhr, an. Die Veranstaltung findet in den Räumen des Begegnungscafés in der Mittelstraße 49 statt, teilt die Stadt Laupheim mit.

Die Teilnahme am Spieleabend ist kostenlos und erfordert keine vorherige Anmeldung. Alle Spielfreunde sind eingeladen, einfach vorbeizukommen, mitzuspielen und eine angenehme Zeit in Gesellschaft zu genießen.

Das Begegnungscafé bietet eine breite Auswahl an Gesellschaftsspielen, Brettspielen und Kartenspielen. Von Klassikern bis zu modernen Favoriten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zusätzlich haben die Gäste die Möglichkeit, ihre eigenen Lieblingsspiele mitzubringen und somit aktiv zum Spieleangebot beizutragen.

Bei Fragen oder individuellen Wünschen steht Filiz Cakir von der Stadt Laupheim gerne zur Verfügung. Sie ist telefonisch unter 07392 704 219 oder per Mail an [email protected] erreichbar.