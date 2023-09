Spieleabend im Begegnungscafé

Die Stadtverwaltung Laupheim bietet am Donnerstag, 7. September, ab 18 Uhr, für Spielebegeisterte und Interessierte einen Abend voller Spaß im Begegnungscafé in der Mittelstraße 49 an. Ob Klassiker wie Mensch ärgere dich nicht und Uno oder moderne Brettspiele — für jeden Geschmack sei etwas dabei, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Der Spieleabend bietet nicht nur die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre zu unterhalten und neue Menschen kennenzulernen, sondern auch eine Gelegenheit, die grauen Zellen zu fordern und gemeinsam knifflige Aufgaben zu lösen. Kostenlose Getränke und Snacks sorgen dafür, dass alle Teilnehmer gestärkt und bestens versorgt sind. Die Teilnahme am Spieleabend ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung im Voraus. Einfach vorbeikommen, mitspielen und eine angenehme Zeit in Gesellschaft genießen. Zur weiteren Auswahl stehen Gesellschaftsspiele wie Hilo, Ligretto, Rummikub oder Siedler von Catan. Eigene Spiele können mitgebracht werden. Bei Fragen oder Wünschen ist bei der Stadt Laupheim Filiz Cakir unter Telefon 07392/704219 oder per Mail an [email protected] zu erreichen.