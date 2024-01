Spiel des HRW wird wegen deutscher EM-Partie verlegt

Da die deutsche Handball-Nationalmannschaft durch das Erreichen des Halbfinales definitiv am Sonntag um Medaillen spielen wird, hat der HRW Laupheim die Verlegung des Derbys gegen den TV Gerhausen beantragt. Dabei macht der Verein von einer Möglichkeit Gebrauch, die der Deutsche Handballbund den Amateurvereinen bereitgestellt hat: Der DHB hat für diesen Fall festgelegt, dass Spiele am Finaltag auf Wunsch einer Mannschaft kostenfrei verlegt werden können.

Nach Angaben des Vereins ist auch ein neuer Spieltermin schon gefunden, so soll das Derby in der Rottumhalle nun am 18. Februar um 17 Uhr stattfinden. Da beide Mannschaften bis Mitte März spielfrei sind, sei die Terminfindung kein Problem gewesen.

Somit bleibt den Handballfans in Laupheim die Möglichkeit, sowohl den deutschen Kampf um Medaillen als auch das wichtige Derby in der Rottumhalle verfolgen zu können.