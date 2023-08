Die obere Mittelstraße wird seit sieben Wochen samstags von 7 bis 16 Uhr zur Fußgängerzone. Das sorgt bei Händlern wie Besuchern für Diskussionstroff. In diesem Bereich der Mittelstraße konzentrieren sich die Einkaufsmöglichkeiten. Die gesperrten Parkplätze und die damit ausbleibende Kundschaft wird teilweise als problematisch, wenn nicht gar als beängstigend erachtet. Allgemein wird ein Konzept zur Belebung der Fußgängerzone vermisst.

Es gibt kein Konzept hinter der probeweisen Schließung, was zum Beispiel das Parkleitsystem betrifft. Harry Remane

Harry Remane aus Laupheim öffnet gerade sein Sportgeschäft in der oberen Mittelstraße. Der 61–Jährige Geschäftsinhaber meint zum Thema Sperrung am Samstag: „Das Bild von hier bis zum Markt hat sich in den letzten Wochen nicht verändert. Wenn keine Aktion stattfindet, dann ist die obere Mittelstraße tot. Die Situation ist beängstigend. Es gibt kein Konzept hinter der probeweisen Schließung, was zum Beispiel das Parkleitsystem betrifft.“

Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert

Just während des Gesprächs mit der „Schwäbischen Zeitung“ hält ein Auto vor der Absperrung an. Ratlos gestikulieren die Insassen und können offensichtlich nicht zum angesteuerten Geschäft gelangen. Es gibt keinerlei Hinweise an der Straße in punkto Umgehung oder Standort von anderweitigen Parkplätzen. Auswärtige tun sich da schwer.

Käufer kommen trotz Sperrung. Carmen Heiter

Auf dem Wochenmarkt steht Carmen Heiter vom Kartoffelhof Bürk aus Burgrieden. Sie findet die Sperrung gut. „Es ist definitiv ruhiger vom Verkehr her“, meint die 24–Jährige. „Die Einkaufsatmosphäre ist entspannter.“ Einen Umsatzrückgang bemerke sie nicht. „Käufer kommen trotz Sperrung.“ Sie ist zwar nicht bei jedem Markt am Stand, aber sie würde die Regelung so beibehalten.

Besucher fordert mehr Parkplätze für Fahrräder

Aus Baustetten ist Walter Hertenberger gekommen, der die Sperrung ebenfalls positiv sieht. Er schätzt die angenehme Atmosphäre. „Die Autos sollen aus dem Zentrum raus. Aber es müsste mehr Parkmöglichkeiten für Fahrräder geben, wenn man denn will, dass man am Markt einkauft und die schweren Tüten nicht weit tragen muss“, so der Vorschlag des 71–Jährigen. „Zum Beispiel könnte man dafür einen Autoparkplatz opfern.“

Die Schließung kommt gut bei den Besuchern an. Hans Kley

„Die Schließung kommt gut bei den Besuchern an“, sagt Hans Kley aus Achstetten. „Die Stände stehen nun konzentrierter.“ Der 66–Jährige steht mit seinem Imbiss wegen der Sperrung jetzt direkt bei den Marktständen. Allerdings sagt er auch: „In der Urlaubszeit ist es von den Besuchern her ruhiger. Einige Händler fehlen derzeit. Aber es kommen generell weniger Kunden. Einige Käufer kommen nicht mehr auf den Markt, weil sie sagen, dass man hier nicht parken kann.“

Autos fahren teils trotz Sperrung durch die Straße

Vor ihrem Dienst sitzt die Verkäuferin Birgit Schauber aus Laupheim im Straßencafé. Sie findet, dass es während der Sperrung angenehm ruhig ist. „Kein Verkehr. Man kann in Ruhe Kaffee trinken“, so die 65–Jährige. „Die Straße kann bedenkenlos überquert werden. Für Kinder und Eltern ist das gut, da die Schrittgeschwindigkeit hier eh nicht eingehalten wird. Aber trotz Sperrung fahren manchmal Autos.“ Und tatsächlich fährt momentan ein verirrtes Auto mit einem etwas verwirrtem Fahrer durch die obere Mittelstraße.

Bald wie auf dem Friedhof. "Stammtisch Tchibo"

Im Straßencafé sitzt auch der selbsternannte „Stammtisch Tchibo“ aus Laupheim. Auf die Frage, wie die Sperrung am Samstag empfunden wird, kommt spontan die Antwort: „Bald wie auf dem Friedhof.“ Mit einem Messgerät in der Hand wird sogar der Schallpegel auf der oberen Mittelstraße von einem Stammtischmitglied gemessen: „In Ruhe gemessen sind es 61 Dezibel. Beim Schwätzen 75 Dezibel“.

Stammtisch hat Verbesserungsvorschläge

Konstruktive Ideen hat der Stammtisch auch parat: „Die Marktfläche könnte bis runter zur Buchhandlung Laese reichen. Die Marktstände wären dann auf den Parkplätzen.“ Das eigentliche Problem der Sperrung sei jedoch das Be– und Entladen der Einkäufe. „Vielleicht kann eine Rikscha das Schleppen der schweren Einkäufe vom Markt bis zum Auto übernehmen?“, kommt ein scherzhafter Vorschlag.