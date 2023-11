Sparkurs fordert erstes Opfer: Stadt Laupheim kürzt Saison im Parkbad

Der Sparkurs der Stadt Laupheim fordert erste Opfer: Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, zusätzliche Schließtage für das Parkbad festzusetzen. Durch die neuen Saisonzeiten in Frei- und Hallenbad, ist es möglich, das Bad über längere Zeiträume zu schließen, was Betriebskosten reduzieren soll. Die Einschränkungen für Nutzer sollen dabei so gering wie möglich gehalten werden.

Weitere Schließzeiten ermöglichen Einsparungen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und angesichts stetig steigender Kosten sind auch die Stadtwerke angehalten, Einsparpotenziale zu identifizieren. Im Fokus steht das Parkbad. Dieses sei durch die Sanierung auf aktuellem Stand der Technik. Im Bereich der Effizienz ließen sich daher keine weiteren Kosten einsparen. „Die technischen Potenziale sind überwiegend gehoben“, schilderte Raymond Ihle, Betriebsleiter der Laupheimer Stadtwerke. Da auch die Senkung der Temperatur aufgrund der Erfahrungen während der Gasmangellage keine Option darstelle, könnten nur zusätzliche Schließtage kurzfristig die Kosten im Eigenbetrieb senken.

So sah der Beschlussvorschlag der Verwaltung vor, dass die Freibadsaison künftig anstatt nach den Sommerferien bereits zum 31. August endet. Darüber hinaus, dass das Hallenbad seinen Betrieb nicht unmittelbar, sondern erst in der dritten Schulwoche aufnimmt. Und, dass das Hallenbad ‐ anders als bisher ‐ in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen bleibt.

Nur längere Schließungen bergen Einsparpotential

„Wir müssen sparen und eine Möglichkeit ist, das Bad zu schließen. Die Zeiten schlagen wir vor, weil wir glauben, dass wir dadurch die geringsten Einschränkungen und die größten Einsparmöglichkeiten haben“, sagte Ihle im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Es gehe nicht darum, das Bad an unrentablen Tagen zu schließen. „Der Bäderbetrieb ist ein Zuschussgeschäft, selbst wenn wir geöffnet haben, machen wir nicht nur Gewinn“, sagte Ihle. Es sei eine Sparmaßnahme, um Verluste einzugrenzen. „Wir haben die Wochen ausgesucht, in denen es der Öffentlichkeit am wenigsten weh tut.“

Der Betriebsleiter schilderte dem Rat, dass die Schließtage ausgewählt wurden, durch die sich lange Zeiträume ergeben, in denen das Bad erfahrungsgemäß gering ausgelastet ist. Ihle betonte, dass sich trotz der saisonalen Schwankungen im Freibad- und Hallenbadbetrieb ein Einsparpotenzial in Höhe von 14.000 Euro ergäbe. Dies resultiere aus der Möglichkeit, während der Schließzeiten die Temperatur in den Becken absinken zu lassen. Darüber hinaus entstünden eine bessere Planbarkeit für das Personal und eine Entzerrung von Belastungsspitzen für den Betrieb. Dadurch könne der hinzukommende Betrieb des Lehrschwimmbeckens in Baustetten ohne neues Personal erfüllt werden.

Verkürzung der Freibadsaison schmerzt Gemeinderat

„Wir haben das Bad dafür, dass es die Öffentlichkeit nutzen kann“, sagte Anja Reinalter (Offene Liste). Sie drückte Verständnis für die Sparanstrengungen aus, gab aber zu bedenken, dass die Schließung in der letzten Ferienwoche vor allem die Familien träfe, die nicht in den Urlaub fahren. Fraktionskollegin Bettina Hempfer-Rost bezeichnete die Freibadsaisonkürzung als „kritisch und schmerzhaft“. „Wir schlagen vor, dass sie nochmal darüber nachdenken“, regte Reinalter an und forderte die vorgeschlagenen Zeiträume einzeln abzustimmen.

„Herr OB, es tritt ein, was Sie befürchtet haben: Wenn es zum Schwur kommt, gibt es Kritik“, sagte SPD-Stadträtin Martina Miller. Die Sparmaßnahmen träfen Schüler und Familien, die in Laupheim ihre Freizeit verbringen wollen. Miller gab zu bedenken, dass die Schließungen auch Besitzer einer Saisonkarte des Freibads treffen würden. Und erinnerte an den vergangenen Sommer: „Just als der Sommer nochmal einen Anlauf nahm, hatte das Bad geschlossen.“ Die SPD-Rätin befürchtete, dass zusätzliche Schließtage eine Abwanderung der Badegäste in andere Städte zur Folge haben könnte. „Wer einmal weg ist, der kommt nicht wieder.“

Freie Wähler stellen sich hinter Sparanstrengungen

Peter Fritzenschaft (Freie Wähler) betonte, es sei eine schwierige Abwägung, zwar seien die weiteren Schließtage bedauerlich, allerdings sehe er auch das Finanzielle. „Wir können uns nicht bei der ersten Gelegenheit wieder verzetteln und alles hinterfragen“, sagte er. Seine Fraktion stehe daher schweren Herzens hinter der Sache.

Auch Spyros Rantos (CDU) signalisierte, dass Sparmaßnahmen umgesetzt werden müssten: „Wer A sagt, der muss auch B sagen“, bekräftigte Rantos. Allerdings forderte er für die Entscheidung noch mehr belastbare Zahlen und Vergleiche zu den betroffenen Zeiträumen. Sein Fraktionskollege Clemens Graf Leutrum störte sich ebenfalls am Wegfall der letzten Sommerferienwoche im Badebetrieb. Er regte an, dass im Betriebsausschuss der Stadtwerke auch darüber nachgedacht werden müsse, ob stundenweise Kürzungen der Öffnungszeiten Einsparungen böten.

Einschränkungen und Nutzen wurden abgewogen

Mit einzelnen Ausnahmen, wie im vergangenen Sommer mit 3494 Badegästen im September, sei ein klarer Trend erkennbar. „Tendenziell lässt sich sagen, dass im September das Wetter schlechter als im August ist“, sagte der Betriebsleiter. So besuchten beispielsweise im Jahr 2022 in der letzten Ferienwoche laut Ihle 635 Menschen das Freibad, im Vor-Corona-Jahr 2019 nur 125. „Die letzte Ferienwoche ist, bezogen auf die Besucherzahlen, eine der schwächsten Wochen im Freibadbetrieb“, so Ihle. Unter den Besuchern seien auch die Besitzer einer Dauerkarte und Kinder unter sechs, die keinen Eintritt bezahlten. Auch in den ersten Schulwochen laufe der Betrieb langsam an. Deshalb wären die Einschränkungen fürs Schul- und Vereinsschwimmen nur minimal.

Für die Dauerkartenbesitzer gebe es zwar etwas geringere Leistungen, allerdings sei dafür entschieden worden, die Eintrittspreise nicht zu erhöhen. Ihle kündigte an, weitere Daten zu den allgemeinen Öffnungszeiten, die jährlich vom Betriebsausschuss festgelegt werden, aufzubereiten. Momentan gebe es aber noch keine konkreten Überlegungen für Kürzungen der Öffnungszeiten.

„Das ist ein Paradebeispiel für künftige Diskussionen“

Die erste Weihnachtsferienwoche falle deutlich schlechter aus (Vergleich: 794 Besucher; Jahr 2022/23) als die zweite Ferienwoche (1369 Besucher). „In der zweiten Ferienwoche ist etwa doppelt so viel los“, sagte Ihle. Die vorgeschlagenen Schließtage in Kombination mit den Weihnachtsfeiertagen böten großes Einsparpotenzial, ohne große Einschränkungen für die Öffentlichkeit zu haben.

„Das ist ein Paradebeispiel für künftige Diskussionen“, sagte Oberbürgermeister Ingo Bergmann. Im kommenden Jahr müssten alle Sparpotenziale genutzt werden. „Es sind auch diese kleinen Bausteine“, betonte der OB. Die Anregung zu den Öffnungszeiten wolle er gerne mitnehmen. Die drei Kürzungsvorschläge wurden auf Wunsch der Räte einzeln abgestimmt. Mit einer Stimme Mehrheit wurde das frühere Saisonende in zweiter Abstimmung beschlossen, auch die beiden anderen Vorschläge wurden mehrheitlich angenommen. Im nächsten Jahr soll die Sparmaßnahme nochmals auf den Prüfstand kommen.