„Spätes Glück“ sucht weitere Helfer

Der Förderverein „Spätes Glück“ ist von Laupheim nach Riedlingen umgezogen. Nach Schließung des Laupheimer Pflegeheims kümmern sich der Vereinsvorsitzende Rudolf Hartmann und seine Helferinnen und Helfer nun um die Bewohnerinnen und Bewohner im neuen Wohnpark St. Barbara neben dem Riedlinger Krankenhaus. „Spätes Glück“ organisiert Alltagsbegleitung, Feste, Ausflüge und persönliche Unterstützung. Hierfür sucht man in Riedlingen noch weitere Ehrenamtliche und Fördermitglieder. Dies teilt die St.-Elisbeth-Stiftung mit.

Es ist ein ungewöhnlicher Ortswechsel. Nachdem das Pflegeheim der St. Elisabeth gGmbH in Laupheim geschlossen worden war, löste sich der ehrenamtliche Unterstützerverein „Spätes Glück“ nicht auf. Dass die Vereinsaktivitäten von Laupheim nach Riedlingen verlegt wurden, hat einen besonderen Hintergrund: Die Einrichtungsleiterin Daniela Würfel und die Pflegedienstleiterin Alina Joos sind nach Riedlingen ins neue Haus St. Barbara gewechselt, und sie fragten beim Vorstand des Unterstützervereins an, ob er seine wertvollen Dienste nicht in Riedlingen fortführen wolle. Rudolf Hartmann, der stellvertretende Vorsitzende Oskar Friede und die Mitgliederversammlung sagten zu ‐ so ist „Spätes Glück“ nun im Wohnpark St. Barbara angesiedelt, der im März als Neubau auf dem Gelände des Riedlinger Krankenhauses eröffnet wurde.

„Der Neubau ist ein sehr schönes Haus und mit 45 Plätzen nicht zu groß“, lobt Hartmann. Das große Foyer mit Zugang nach draußen eigne sich auch sehr gut für Feste und Veranstaltungen ‐ deren Organisation ist ein Schwerpunkt von „Spätes Glück“. Im Wohnpark St. Barbara in der Zwiefalter Straße gab es bereits ein Eröffnungsfest, ein Mai- und ein Sommerfest.

Für solche Aktionen hat der Förderverein in der Vergangenheit einen Grill und einen mobilen Pizzaofen angeschafft, dazu einen Anhänger, in dem man, außer dem festen Equipment, auch die Rollstühle bei den Ausflügen transportieren kann.

Das Geld für die Aktivitäten kommt aus Spenden und von den Mitgliedsbeiträgen des Vereins. „In Laupheim hatten wir in den elf Jahren unseres Bestehens 120.000 Euro für verschiedene Unterstützungsmaßnahmen aufgewendet“, berichtet Hartmann. Momentan hat „Spätes Glück“ 90 Mitglieder, davon waren zuletzt 20 Aktive in der ehrenamtlichen Seniorenbetreuung. Der Jahresbeitrag liegt bei 30 Euro. Erste neue Mitglieder sind dem Förderverein aus dem Angehörigenkreis in Riedlingen beigetreten. Beim ersten Infotag am 12. Oktober machte der Förderverein in Riedlingen auf seine Anliegen aufmerksam. Erklärtes Ziel ist es, in Riedlingen ein eigenes Netz an Ehrenamtlichen aufzubauen, da nicht alle ehrenamtlichen Alltagsbegleiter aus Laupheim ihre Einsätze in das 45 Kilometer entfernte Riedlingen verlegen können.

Daniela Würfel nennt die Angebote des Fördervereins „eine Riesenbereicherung für Bewohner und Bewohnerinnen“. Das Ziel, soviel Normalität wie möglich zu leben „geht nur mit einem starken Förderverein im Hintergrund und mit vielen ehrenamtlichen Helfern“. „Spätes Glück“ unterstützt die Leitung und die Betreuungskräfte dabei, das soziale Leben in der Einrichtung zu organisieren. Neben den Veranstaltungen gehören dazu Tagesausflüge oder mehrtägige Ferienaufenthalte in nah gelegenen Urlaubsregionen: Man war mit Bewohnerinnen und Bewohnern schon am Bodensee und im Allgäu. Dazu kommen gemeinsame Konzert- und Theaterbesuche. Die Ehrenamtlichen leisten auch individuelle Alltagsbegleitung: Sie helfen den Bewohnern beim Einkaufen und begleiten zum Arzt, bei Behördengängen oder Spaziergängen.

Ansprechpartner für „Spätes Glück“ sind Rudolf Hartmann (Telefon 07353/91169, Mail [email protected]) und Einrichtungsleiterin Daniela Würfel (Telefon 07371/95118-200, Mail [email protected]). Eine Homepage ist in Planung, im Foyer von St. Barbara liegt der Info-Flyer des Fördervereins aus.