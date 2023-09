Sonderbriefumschlag zum Laupheimer Brunnenfest

Zum Laupheimer Brunnenfest 2023 legen die Vereinigten Briefmarkensammler Biberach a.d.Riss/Laupheim e.V. wieder einen Sonderumschlag auf. Das Bild des Kleiderhändlers und einer Marktfrau ist eine der Szenen des Marktbrunnens in Laupheim, der von Bonifatius Stirnberg gestaltet und 1990 eingeweiht wurde. Das Besondere sind die beweglichen Figuren, die sich der Betrachter selbst nach Gutdünken stellen kann. Als Briefmarke mit 85 Cent ziert das Schloss Großlaupheim den nur in einer kleinen Auflage verfügbaren Beleg. Heimatinteressierte können ihn während des Brunnenfests am Sonntag, 10. September, am Stand der Vereinigten Briefmarkensammler am Marktplatz erwerben oder per Mail unter [email protected] vorbestellen.