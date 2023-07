Sommerleseclub startet in den Ferien

Die Stadtbibliothek Laupheim veranstaltet in den Sommerferien den Leseclub „Heiss auf Lesen“. Alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sind eingeladen, mitzumachen. Wer in den Ferien Bücher liest, erhält eine Urkunde und hat die Chance an einer Gewinnverlosung teilzunehmen.

Ab sofort können sich Kinder in der Bibliothek zu der Aktion anmelden. Sie erhalten bei der Anmeldung ein „Logbuch“. Darin tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle Bücher ein, die sie in den Ferien gelesenen haben und bewerten diese. Für jeden Eintrag erhält das Clubmitglied von der Stadtbibliothek einen Stempel. Damit nimmt man an einer Gewinnverlosung teil. Zu gewinnen gibt es verschiedene Buchgutscheine. Die Stadtbibliothek ist während der Sommerferien zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet.