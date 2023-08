Sommerferienprogramm sorgt für Stimmungshoch

Auch wenn das Wetter die vergangenen Zeit doch wenig sommerlich war, so war zumindest beim Sommerferienprogramm ein eindeutiges Stimmungshoch zu verzeichnen. In Kooperation mit den Laupheimer Firmen Diehl Aviation, Rentschler Biopharma und Uhlmann Packsysteme hat die Stadtverwaltung Laupheim auch für diesen Sommer ein spannendes und abwechslungsreiches Ferienprogramm auf die Beine gestellt.

„Die Sommerferienbetreuung zeigt, dass das Gute wirklich sehr nahe liegt und man auch vor Ort viel Spaß haben kann. Alle drei Programme lassen Freude und garantiert keine Langeweile aufkommen. Ein ganz herzliches Dankeschön geht hierbei an die Betreuerinnen und Betreuer sowie an alle, die für die Organisation zuständig sind“, sagt Oberbürgermeister Ingo Bergmann.

Vom 31. Juli bis zum 18. August findet für die insgesamt 64 Kindergartenkinder in der Kita Pusteblume das Sommercamp statt, während im gleichen Zeitraum 221 ältere Kinder beim Programm „Schnick, Schnack, Schnuck — dein Ferienspaß“ teilnehmen. Für die Kindergartenkinder standen verschiedene Bastelangebote, die Herstellung von Salzteig sowie kleinere Ausflüge an. Auch den älteren Kindern war bei „Schnick, Schnack, Schnuck“, welches von der städtischen Jugendarbeit — mit Unterstützung der Schulsozialarbeit, Betreuungskräften und Ferienmitarbeiterinnen und -mitarbeitern — organisiert und durchgeführt wird, einiges geboten. Dort können die Kinder an unterschiedlichsten Workshops teilnehmen, bei denen gebastelt, gebacken oder gesportelt wird. Generell ging es immer sehr bewegt zu, sei es beim Frühsport, bei der Entdeckung der Stadt und der Ortsteile oder bei Aktivitäten wie Klettern oder bei Wasserspielen.

Ebenso standen bestimmte Tage unter einem jeweiligen Motto. So ging es am Donnerstag, 8. August, beim Motto „Märchen“ sehr fantasievoll zu. Denn am Vormittag stand das Betreuertheater auf dem Programm, bei dem die Kinder doch sehr eigenwillige Interpretationen beliebter Märchen dargeboten bekamen. So verwandelte sich in Aschenputtel ein alter Sneaker in einen glitzernden Tanzschuh, während aus einem tatkräftigen Hausmeister eine gute Fee wurde.

Märchenhaft ging es am Nachmittag mit einem Planspiel am Schloss weiter. Bei Planspielen werden kleine Geschichten nachgespielt und Rätsel gelöst. Hierbei machten die Kinder an verschiedenen Stationen Halt, um dort Hinweise oder weitere Informationen zu sammeln. Passend zum Märchenthema halfen ihnen die Betreuerinnen und Betreuer, die als Prinzen, Prinzessinnen, Ritter und andere Märchenfiguren verkleidet waren, mit ihren Hinweisen weiter.

Ab 21. August bis 8. September geht die Sommerferienbetreuung mit dem Pipapo–Team in die nächste Runde. Dann wird für insgesamt 154 Kinder ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Das Pipapo–Team hat für jede Ferienwoche einen eigenen Themenschwerpunkt, mit denen sich dann die angebotenen Aktionen und Projekte befassen. In der ersten Woche wird das Thema Upcycling behandelt. Dabei geht es darum, aus scheinbar nutzlosen und alten Stoffen oder Objekten, neue Produkte zu gestalten. In der zweiten Woche lautet das Motto — passend zum berühmtesten Sohn der Stadt, dem Filmpionier Carl Laemmle — „Film ab!“. Die dritte und letzte Woche nimmt die Kinder mit ins Phantasieland.