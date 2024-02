Social Media Recruiting zur Mitarbeitergewinnung

In einer sich stetig wandelnden Arbeitsmarktlandschaft und vor dem Hintergrund des aktuellen Fachkräftemangels wird es für kleine und mittelständische Unternehmen immer wichtiger, online präsent und sichtbar zu sein - nicht nur für Kunden, sondern auch für potenzielle Mitarbeiter. Aus diesem Grund lädt das Digitalisierungszentrum Ulm-Alb-Donau-Biberach zu einer kostenfreien Infoveranstaltung zum Thema „Social Media Recruiting“ ein, die am 21. März um 18.30 Uhr in der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal in Laupheim stattfindet. Dies ist eine Kooperationsveranstaltung mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Laupheim und dem Bund der Selbständigen (BDS) Laupheim mit freundlicher Unterstützung der VR-Bank Laupheim-Illertal.

In dieser Veranstaltung erhalten Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen nicht nur einen kompakten Überblick, sondern auch praxisnahe Tipps, wie sie ihr Unternehmen erfolgreich auf Plattformen wie Instagram, LinkedIn und Co. positionieren können, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu begeistern.

Anmeldung unter https://digitalisierungszentrum-uab.de/veranstaltungen/social-media-recruiting