So unterschiedlich kann Weihnachten klingen

Wie unterschiedlich Weihnachten klingen kann, haben die jungen Musikerinnen und Musiker der Musikschule Gregorianum bei ihrem Weihnachtkonzert gezeigt. „Sie bekommen heute Abend ein Geschenk, das Sie nicht kaufen können „, kündigte Musikschulleiter Tim Beck den Gästen im vollbesetzten Kulturhaus an.

Eröffnet hat das Konzert ein Schlagzeugquartett, betreut von Jessica Porter. Absolute Konzentration war den Gesichtern der vier Jungs abzulesen, die mit vier Händen sieben Trommeln bearbeiteten oder Trommeln und Marimba parallel bespielten und damit Rhythmus und Melodik verbanden.

Eine gelungene Verbindung waren auch die Streicherkids, das Streichorchester der Jüngsten, mit dem Blockflötenchor und einigen Gitarren. Unter dem Dirigat von Andrea Oechsle ergänzten sich die verschiedenen Klangfarben wunderbar. Die Entdeckung spannender Instrumente hatte Beck dem Publikum zu Beginn des Konzerts versprochen, und im gemeinsamen Auftritt der beiden Blockflötenchöre unter der Leitung von Karin John - Kinder und Erwachsene - war ein solches zu sehen und hören: ein alle überragender Blockflöten-Subbass. Der bereitete mit den anderen tief klingenden Mitliedern der Blockflötenfamilie den Klangboden für die Sopranflöten, bei traditionellen Weihnachtliedern aus Deutschland, Italien und den Niederlanden.

Natürlich durfte auch die Erzählung der Weihnachtsgeschichte nicht fehlen. Diese Aufgabe übernahm der Kinderchor unter der Leitung von Dorothea Werner mit dem Singspiel „Die Freude dieser Zeit“ von Michael Herrmann. Mit schwungvollen Liedern und schauspielerischem Talent brachten die Kinder die Aufregung um die Geburt des Jesuskindes auf die Bühne, jazzig begleitet von einer Musikschul-Lehrerband.

Was in den Bläserklassen der Musikschule geleistet wird, war von den Brasskids (Leitung: Simone Schuster) und dem Jugendblasorchester (Leitung: Rustam Keil) zu hören. Mit einem wohlklingenden Christmas-Medley überzeugten die Brasskids, mit einem swingenden Medley namens „A Happy Winter Holiday“ und dem wohl meistgespielten Weihnachtspopsong, „Last Christmas“ das Jugendblasorchester. Sanftere Töne schlug dazwischen der Jugendchor an. Mit schöner Stimmkultur entführten die Mädchen unter Leitung von Dorothea Werner in die Welt der angelsächsischen Weihnachtsmusik, etwa mit dem ungemein tröstlich klingenden „A Clare Benediction“ von John Rutter. Abschließend beeindruckte das Musikschulorchester mit Petr Hemmer am Pult mit barocken Streicherklängen von Telemann und Vivaldi. Als Solistin glänzte Melanie Bille beim „Konzert in a-Moll“ des Italieners. Das Publikum bedankte sich mit viel Applaus für den Abend.